Kråke kan ha startet brannene på Vestfoldbanen

Mye kan tyde på at en kråke utløste branner på Vestfoldbanen. Men den får neppe skylden for alt som ble ødelagt.

Kråken var sjanseløs da den landet forkjært på en strømledning ved Sandefjord stasjon. Mye tyder på at den startet en kjedereaksjon, som har forårsaket store ødeleggelser på Vestfoldbanen.

Nå nettopp

Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien er stengt til slutten av september. Dermed blir det buss for tog på en av landets travleste jernbanestrekninger i minst to måneder. Det opplyser Bane Nor.

Strekningen ble stengt etter at det i slutten av juli oppsto en eksplosjonsartet brann ved Sandefjord stasjon. Brannen spredte seg og forårsaket ifølge Bane Nor «enorme ødeleggelser» på jernbaneanlegget.