Myndighetene kartlegger tidligere ansatte i Afghanistan

Norske myndigheter jobber med å få oversikt over hvilke tidligere lokalt ansatte i Afghanistan som kan få beskyttelse i Norge etter Talibans maktovertagelse.

Hundrevis av mennesker samlet seg mandag i nærheten av et U.S. Air Force C-17 transportfly ved den internasjonale flyplassen i Kabul. Tusenvis av afghanere, fanget av Talibans plutselige overtagelse, løp ut på rullebanen og klamret seg til amerikanske militærfly som skulle frakte ansatte fra den amerikanske ambassaden ut av landet.

NTB-Steinar Schjetne

18. aug. 2021 16:09 Sist oppdatert nå nettopp

– Forsvarsdepartementet og Forsvaret jobber nå med en oversikt. Når den oversikten er klar vil utlendingsmyndighetene vurdere denne. Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke kommentere spesifikt på de vurderingene, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet til NTB.

Han sikter til tidligere lokalt ansatte for den norske kontingenten i Afghanistan. De står trolig i livsfare nå som Taliban i praksis har tatt kontroll over landet. Mange av dem kan ha falt mellom to stoler; de er ikke omfattet av instruksen om å gi lokalt ansatte med aktive kontrakter opphold i Norge, hvis de ønsker det, i forbindelse tilbaketrekkingen og heller ikke av søknadsordningen som ble gitt i 2015.

Det har fra flere hold kommet krav om at tidligere lokalt ansatte skal få beskyttelse i Norge. Det begrunnes med risikoen de er påført, ved å ha arbeidet og bistått norske styrker under tilstedeværelsen i Mazar-e-Sharif.

Talibankrigere patruljerer i nabolaget Wazir Akbar Khan i Kabul.

UDI behandler sakene

Det er Forsvaret og departementet som må fremme sakene for Utlendingsdirektoratet. Deretter behandler d sakene og eventuelt fatter formelt vedtak om opphold, får NTB opplyst av UDI.

– I forbindelse med behandling av saker etter 2015-instruksen fikk ti personer avslag av tungtveiende grunner. Det legges ikke opp til å behandle disse søknadene på nytt. Derimot finnes det grupper som ikke var dekket av 2015-instruksen. Det finnes også personer som har vært lokalt ansatte, som av ulike grunner valgte å ikke søke i forbindelse med søknadsordningen i 2015. Disse gruppene kan bli behandlet nå i lys av den alvorlige situasjonen, sa Mæland til NTB mandag.

Det er fortsatt uklart hvilke konkrete personer som kan regne med å være omfattet av endringen. Regjeringen har tidligere i år gitt enkelte eks-ansatte opphold i Norge, men avvist søknaden til flere eks-ansatte, som også har sagt at de frykter for sin sikkerhet etter å ha bistått Nato-styrker.

Jobber på spreng

Skjøld-Lorange understreker at førsteprioritet fortsatt er å håndtere situasjonen rundt de ansatte ved ambassaden og lokalt ansatte og løse utfordringer knyttet til det.

Taliban overtok makten i Afghanistan søndag. Samtidig har regjeringen jobbet på spreng med den svært vanskelige saken til rundt ti afghanere, de fleste av dem renholdere som i flere år jobbet for Forsvaret i Afghanistan, som har fått avslag på ønsket om å få komme til Norge.

Det har vekket sterke reaksjoner på begge sider av den politiske midtstreken at afghanske eks-ansatte som har bistått de norske styrkene, har fått avslag på sine søknader om opphold. Regjeringen har gjentatte ganger i sommer avvist å ta en ny vurdering av disse sakene, som har vært ønsket av flere opposisjonspartier.