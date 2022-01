Politiutdanningen ble kuttet. Nå utdannes det for få politifolk.

Den forrige regjeringen feiret at Norge nådde målet om to politifolk pr. 1000 innbyggere. Men nå må man utdanne flere til politi igjen, ifølge Politihøgskolen.

Stadig færre nyutdannede politifolk kan kaste lua i været. Og nå er de blitt så få at man i 2024 ikke lenger når målet norske politikere satte seg for flere år siden.

42 minutter siden

Det var lenge et mål for norsk politi å øke bemanningen til to politifolk pr. 1000 innbyggere. Målet ble nådd høsten 2020. «En bunnplanke», kalte daværende justisminister Monica Mæland bemanningsmålet.

Da man nærmet seg to pr. 1000, valgte den forrige regjeringen å trappe ned antallet studenter ved Politihøgskolen (PHS).