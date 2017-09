Sveaas ferdig i Norske Skog - aksjonærene kan miste alt

Samtidig kan aksjonærene miste alle verdier.

Etter mange måneder med forhandlinger tar de fem store fondene som står bak lånene til Norske Skog kontrollen over bedriftens syv fabrikker, skriver Dagens Næringsliv.

– Nå har det tatt såpass lang tid å få på plass en løsning. Det går ikke, og nå har en prøvd alt mulig, sier tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt, som blir ny styreleder.

Han overtar etter investoren Christen Sveaas som bare har vært styreleder i noen uker.

– Det er ikke eneste utvei, men vi må respektere at pantekreditorene i Norske Skog ikke har fått renter på lenge. Selskapet er forgjeldet til langt oppover ørene og det er heller ikke noe nytt, sier Sveaas til NRK.

Han sier til avisen at han ikke er i stand til å se at styret kunne gjort noe annerledes på den korte tiden det har sittet sammen.

Overtar verdiene

– Vi har kommet dit at vi frykter for virksomhetenes ve og vel, sier Ombudstvedt og understreker at løsningen ikke vil få følger for de ansatte.

Långiverne overtar et datterselskap som skal eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets syv fabrikker, skriver E24. Det vil si at Sveaas og de andre aksjonærene blir sittende med et selskap uten verdier.

Obligasjonseierne inkluderer fondene Ocean Wood, Bluebay, Cyrus, Sampo og Blackstone. Det er disse som på vegne av kreditorgruppen overtar alle verdier i Norske Skog. Gruppen har utestående tilsammen rundt 4,2 milliarder kroner i Norske Skog, ifølge Dagens Næringsliv.

Skritt mot løsning

I en børsmelding bekrefter Norske Skog blant annet at kreditorene i et sikret lån på 290 millioner euro med forfall i 2019 har erklært umiddelbart forfall.

Videre bekrefter konsernet at Ombudstvedt, Nils Ingemund Hoff og Rune Sollie er satt inn som styreleder og styremedlemmer.

Konsernsjef Lars Sperre bekrefter at de ansatte får lønn som vanlig etter overtagelsen, og skriver i en e-post til E24 at de ser på dagens hendelser som et skritt mot en endelig løsning.

