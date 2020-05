Data fra videoen tatt opp av en privatbilist viser at hendelsen fant sted tirsdag kveld klokken 18.04, på E18 ved Liertoppen.

Etterforskningsleder Knut Wold ved Spesialenheten for politisaker bekrefter overfor Aftenposten at de har iverksatt etterforskning av saken.

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) reagerer sterkt på politiets opptreden.

Nærbilde av påkjørsel

Videoen starter med at privatbilisten, som ligger i høyre kjørefelt, passeres og frakjøres av en person på motorsykkel. Like bak følger en sort stasjonsvogn som viser seg å tilhøre utrykningspolitiet (UP).

Et klipp senere har UP-bilen tatt igjen motorsyklisten, som ser ut til å stanse på høyre siden av veien, rett ved et avkjøringsfelt. Likevel ser det ut til at politibilen velger å kjøre inn i motorsykkelen, slik at den velter.

To politimenn er kjapt ute av bilen etter hendelsen. Et tredje klipp zoomer inn på øyeblikket der politibilen tilsynelatende bryskt skubber motorsykkel og syklist i bakken.

Steven Hasseldal, sjef for UP, sier at han på eget initiativ har bedt Spesialenheten etterforske ulykken på Liertoppen.

– Jeg har i dag tidlig på eget initiativ oversendt ulykken på Liertoppen til Spesialenheten for etterforskning, skriver han på Twitter.

– Jeg forstår publikums reaksjon på videoen. Føreren av politibilen er midlertidig satt som pikett i påvente av nærmere avklaring. Vi følger opp instrukser og rutiner, skriver han.

Til Aftenposten opplyser presseansvarlig Kristin Bjørntvedt i UP at «pikett» betyr at vedkommende inntil videre ikke får ha rollen som sjåfør på jobb for UP.

Kjørte uten førerkort - har erkjent at han prøvde å stikke av

Operasjonsleder Jan Kristian Jonsrud ved Sør-Øst politidistrikt opplyser til Aftenposten at motorsyklisten ikke pådro seg noen skader som trengte behandling etter hendelsen.

Han opplyser også at motorsyklisten, som fyller 25 i sommer, har erkjent at han kjørte for fort og prøvde å stikke fra politiet. Han kjørte uten gyldig førerkort.

Det er ikke mistanke om at motorsyklisten kjørte i ruset tilstand.

Motorsykkelforening: - Uakseptabelt

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) sier de er forferdet over at en UP-patrulje tirsdag kveld tilsynelatende bevisst brukte patruljebilen til å kjøre på en motorsyklist på E18 ved Lier.

– Bil mot motorsykkel er rått parti, og kan påføre en MC-fører store skader ved et sammenstøt, sier kommunikasjonsmedarbeider Frode Asphaug-Moe i foreningen.

– Vi anser UP-patruljens atferd som uakseptabel, og er tilfreds med at UP-sjefen tidlig tok affære og sendte episoden til etterforskning ved Spesialenheten for politisaker, sier han.