9. januar i år gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen (69) var forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhammar i Lørenskog onsdag 31. oktober 2018.

Det var ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (69) – som samme dag varslet politiet. Etterforskningen ble lenge holdt hemmelig, begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse.

Det er fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet.

11. februar ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom antatte gjerningspersoner og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det var fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon.

26. juni opplyste politiet at de har endret hovedteori i saken. Politiet anser det mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept.

6. august opplyste bistandsadvokat Svein Holden at Hagen-familien har kontakt med kidnapperne, men at det fortsett ikke er gitt bevis på at hun lever. Holden formulerer det slik at det «sies klart» at hun er i live.

28. august gikk politiet ut med opplysninger om et skosåle-avtrykk funnet på åstedet.