Moren etter EMD-dommen: - Nå kan jeg få ungen min tilbake

– Norge har krenket moren og hennes barns rettigheter, ifølge en dom fra Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) tirsdag, melder Dagbladet.

– Det er ingen tvil om at denne saken gjør at man er nødt til å se på praksis knyttet til adopsjon i Norge, sier dekan Karl Harald Søvig ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Moren fødte en guttebaby i september 2008. Tre år senere, 8. desember 2011, bestemte Fylkesnemnda at hun skulle fratas foreldreansvaret og at fosterforeldrene skulle få lov til å adoptere ham. På det tidspunktet hadde den unge moren allerede fått et nytt barn som hun fikk beholde omsorgen for.

I dag lever hun sammen med ektemann og deres to felles barn, en gutt og en jente. Eldstesønnen har hun ikke sett siden han var tre år gammel.

– Norge har brutt menneskerettighetene og jeg får ungen min tilbake, sier moren jublende glad, til Aftenposten. - Etter alle disse årene med kamp har jeg vunnet. Det var verdt det, sier hun. Gutten hennes blir snart 11 år.

Hun sier de to andre barnai familien er forberedt på å få en storebror.

– De vet at de har en bror som ble kidnappet av staten, sier hun.

– Du har ikke sett ham siden han ble adoptert?

– Nei. Men nå er myndighetene nødt til å forholde seg til dommen og sette i gang tilbakeføringsprosessen, de har ikke noe annet valg, sier hun.

Regjeringsadvokaten: Adopsjonsvedtaket oppheves ikke

Men regjeringsadvokat Fredrik Sejersted understreker at dommen ikke innebærer at adopsjonsvedtaket fra norske domstoler er opphevet, eller at barnet nå skal tilbakeføres til den biologiske moren.

Han førte saken for EMD på vegne av Norge.

– Saker om adopsjon etter barnevernloven innebærer alltid vanskelige avveininger, der hensynet til de biologiske foreldrene må veies opp mot hva som er det beste for barnet. Vi registrerer at et flertall i EMD mener at den begrunnelsen som norske domstoler ga i 2012 led av svakheter og at dette utgjorde en krenkelse, sier Sejersted.

– Tar dommen på største alvor

– Saker om adopsjon er viktige for de som er berørt, og vi tar også dommen fra EMD i dag på største alvor, sier Sejersted.

– Vi vil nå gjennomgå dommen nøye i samråd med Barne- og familiedepartementet.

Staten er samtidig idømt å betale den biologiske moren ca. kr. 250 000 i erstatning for ikke-økonomisk tap.

Morens advokat, Marius Reikerås, sier dommen er fantastisk. - Dette er historisk. Norge er aldri blitt felt for å bryte menneskeretitghetene i en barnevernssak før. Det betyr enormt mye for moren i denne saken, men også for tusenvis av andre i lignende situasjoner, sier Reikerås.

Han sier de norske dommene i saken nå er å betrakte som ugyldige.

– Hvordan vi skal håndtere reparasjonsprosessen i saken gjenstår å se, sier han.

UiB

Fakta: Strand-Lobben-saken Saken ble endelig avgjort av norske domstoler i 2012, men ble senere bragt inn for EMD av barnets biologiske mor. Ved den første behandlingen av saken i november 2017 konkluderte EMD med at retten til familieliv ikke var krenket. Avgjørelsen ble avsagt under dissens 4-3. Saken ble deretter bragt inn for Storkammer i EMD. Muntlig høring i saken ble avholdt i oktober 2018, og dom falt tirsdag.

Krenket på grunn av saksbehandlingen

Karl Søvig påpeker at flertallet på 13 av 17 dommere i EMD konstaterer krenkelse på grunn av en prosessuell feil: At saksbehandlingen ikke var tilstrekkelig i saken. Et stort mindretall på seks av 17 dommere mener krenkelsen gjelder selve avgjørelsen om adopsjon.

– Sånn sett er saksutfallet overraskende, de fleste regnet med at det store spørsmålet gjaldt om adopsjonen i seg selv utgjorde en krenkelse, sier han.

– Hva slags betydning vil dommen få for norsk praksis?

– Det er all grunn til å se nærmere på den, men vi må være varsomme med å trekke konklusjoner om hvor stor betydning den vil få, sier Søvig.

Denne dommen er den eneste der EMD har kommet frem til krenkelse på grunn av adopsjon som barnevernstiltak i Norge.

– Vi vet det nå er 26 saker som er såkalt komunisert til Norge fra EMD. Det betyr at EMD synes disse sakene er så interessante at det er verdt å se nærmere på dem.

Det ligger dermed an til at vi får flere diskusjoner om praksis når det gjelder andre tvangstiltak på barnevernsfeltet, som omsorgsovertagelse, samvær og tilbakeføring, i tillegg til adopsjon, sier Søvig.