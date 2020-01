Nav-offer: – De kan granske alt de vil. Men for ofrene er det for sent.

(BERGENS TIDENDE:) De siste dagene har Heidi Schjetne fulgt stortingshøringen om Nav-skandalen. Det har vært en tung opplevelse.

49-åringen er en av minst 75 personer som er uskyldig dømt for å ha lurt til seg penger fra Nav. Hun fikk en dom på 40 dager betinget fengsel og tilbakebetaling av over 342.000 kroner.

– Salt i såret

– Jeg reagerer veldig følelsesmessig på dette, for det har vært så vondt alt sammen. På en måte oppleves høringen som salt i såret, for det er uansett for sent for ofrene. Skammen over en slik dom kan knuse et menneske, sier Heidi Schjetne til Bergens Tidende.

Det verste med saken, forteller hun, var tanken på at hun som alenemor kanskje måtte forlate de tre barna for å sone i fengsel.

– Jeg hadde en treåring da jeg ble oppringt av politiet og fikk beskjed om at jeg måtte regne med ett års fengsel. Jeg forbannet meg på at jeg ikke skulle sone. Jeg opplevde at jeg måtte krype for å unngå det.

Eirik Brekke

Varslet ikke

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har slått fast at 33 feilaktige dommer fra 2018 og 2019 kunne vært avverget hvis han hadde blitt varslet tidligere. Det inkluderer dommen mot Schjetne.

Tre tidligere arbeidsministre sa under høringen at de ikke hadde hatt noen befatning med saken.

– Det virker som alle fraskriver seg ansvar. Alle sier at saken ikke var på deres bord. Men for meg er det åpenbart at Nav-direktøren ikke kan bli sittende i jobben. Hun innrømmet at Nav burde varslet Riksadvokaten tidligere, sier Schjetne.

– Synes du at du har fått svar på hva som gikk galt?

– Det som i alle fall er tydelig er at myndighetene har mislykkes fullstendig i å implementere EU-forordningen i det norske lovverket. Det er vondt å tenke på at all frykten jeg og mine barn har opplevd kunne vært unngått.

Ber om frifinnelse

Saken hennes bunner i at hun og familien flyttet til Spania i 2012 mens hun mottok arbeidsavklaringspenger. Det var hun i sin fulle rett til, siden Spania er et EU-land. Likevel ble hun anmeldt og dømt.

– Det var opplest og vedtatt at jeg hadde gjort noe veldig galt. Jeg var helt svimmel etter at jeg snakket med forsvareren min første gang, sier Schjetne.

Hun har fått bekreftet at påtalemyndigheten vil gjenoppta saken hennes og be om frifinnelse. Deretter venter et erstatningsoppgjør for uberettiget straffeforfølgning.

– Det gir meg ingen form for lykke å tenke på pengene, selv om jeg vet at de kan gjøre meg mer bekymringsløs. Det viktigste er at vi blir kvitt stempelet som kriminelle. Nå føler jeg meg mer som et offer enn en kriminell.