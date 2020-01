Det var 21 år gamle Halil Kara som ble drept i Prinsdal natt til lørdag

Oslo-politiet identifiserte mandag ettermiddag den drepte 21-åringen i Prinsdal som Halil Kara.

Det opplyste politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse.

De jakter fortsatt på gjerningsperson eller -personer. Metlid sier i et intervju med Aftenposten at de har god tro på å oppklare saken.

– Vi har konkrete opplysninger å jobbe med, men vi har ikke ennå noe gjennombrudd, sier politiinspektøren.

Metlid opplyste på pressekonferansen om at Kara har blitt obdusert mandag. Hun ba videre personer som «sitter på viktig informasjon» om å ta kontakt med politiet.

– Vi ser på historikk, om det har vært noe rundt ham, konflikter eller noe han har vært involvert i. Det er en naturlig del av etterforskningen, sier Metlid.

– Er det noen sammenheng med skytingen på Bjølsen tidligere fredag?

– Den saken går jo sin gang. Det er kontakt mellom etterforskningsgruppene, men det er ikke per nå noe som tyder på noen sammenheng.

– Frykter dere hevn?

– Vi jobber for at ikke noe skal eskalere her, og at ingen foretar seg noe på bakgrunn i det som har skjedd.

Terje Pedersen

«En av våre er drept»

Den drepte 21-åringen var bosatt på Mortensrud og jobbet som ringevikar ved Seterbråten skole i Oslo.

– Det er en trist dag på skolen, og det er med sorg at vi har mottatt beskjed om at en av våre er drept, skriver kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen i Oslo-skolen i en epost til Aftenposten.

– Alle ansatte samles på skolen i dag, for å markere den tragiske hendelsen, for å snakke sammen og få informasjon man har behov for. I tillegg vil ansatte gå rundt og informere i alle klassene. Alle elever og voksne som har behov for det, vil få tilbud om samtale.

Utdanningsetatens kriseteam er tilstede på skolen i dag og i morgen, i tillegg til at bydelen og politiet er tilstede, skriver Strømmen.

Gjerningsmann tildekket

Politiet fikk melding om hendelsen like før midnatt forrige fredag. Da de kom til åstedet fant de 21-åringen skutt, og en venn med stikkskader. Ambulansemannskapet startet livreddende behandling på stedet, men livet til 21-åringen sto ikke til å redde.

Kameratgjengen på fire hadde spist på gatekjøkkenet i Prinsdal. De var på parkeringsplassen da overfallet skjedde.

Politiet har tidligere opplyst at gjerningspersonen hadde ansiktet tildekket.

– Dette gjør etterforskningen og identifisering vanskeligere, sa politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til Aftenposten i helgen.

Terje Pedersen

Kamerat ble skadet

En av 21-åringens nærmeste venner skal ha gått til angrep på gjerningsmannen etter angrepet, ifølge Aftenpostens opplysninger.

Gjerningspersonen skal ha brukt en kniv til å beskytte seg. 21-åringens nære venn skal ha fått flere stikkskader under basketaket med gjerningspersonen.

Etter basketaket mellom de tre vennene av 21-åringen, flyktet gjerningsmannen fra stedet.

Politiets opplysninger tilsier at det kun var én gjerningsperson, men utelukker ikke at det kan være flere involverte.

– Det kan ha vært en eller flere som har vært medhjelper eller har medvirket til drapet. Inntil videre ønsker vi å holde denne muligheten åpen, sa politiinspektør Metlid til Aftenposten.

Les mer om drapet i Prinsdal: