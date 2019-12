Langbeint, svær og sulten står de to elgene og beiter av buskaset utenfor legevakten i Harstad.

– De har vært her omtrent siden klokken 15, sier sykepleier Mona Forsberg. Det er ikke helt uvanlig at elg labber rundt i Harstad, men det er ikke vanlig at de bruker en hel kveld utenfor legevakten.

– Det er en del pasienter som ikke vil gå inn på legevakten fordi elgene står utenfor, sier Forsberg.

#Harstad Elg ved legevakta har skremt noen pasienter. Grunnet språkproblemer er det uvisst om den trenger helsehjelp. Viltnemd er varslet og vil følge opp saken dersom den blir et ordensproblem. — Troms politidistrikt (@polititroms) December 16, 2019

– Det virker som om elgene er veldig glad i noen busker med røde bær på, sier Forsberg.

Politiet ble varslet ved 20.30-tiden.

– Vi vet ikke om de har noe slektsforhold, men hvis det er ku og kalv, kan det være en skummel situasjon for folk som nærmer seg, sier operasjonsleder Christian Andreassen i Troms politidistrikt til NTB.

Politiet har varslet Viltnemda.