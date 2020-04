Dette var det viktigste som kom frem på dagens pressekonferanse om koronasituasjonen:

1. Advarte «dugnadsprofitører»

Det var justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) som startet pressekonferansen. Hun minnet om at det er viktig at de økonomiske tiltakene for bedrifter ikke misbrukes.

– Det er slik at bedrifter ikke skal permittere ansatte som kan jobbe. Og ansatte har et personlig ansvar for å fylle ut meldekortene korrekt hver 14. dag med informasjon om hvor mye man har jobbet. Det er et personlig ansvar som hver enkelt har, sa Mæland.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hun lanserte også begrepet «dugnadsprofitører»:

– Dugnadsprofitører vil bli etterforsket, avdekket og straffet.

På spørsmål om videre hjelp til bedriftene, svarte Mæland at regjeringen nå jobber med en «fase 3-krisepakke». Hun s aat finansministeren vil komme med mer informasjon om denne, men at det ikke er klart når det vil skje.

2. Nye regler for forsamlinger denne uken

Mandag begynte en gradvis gjenåpning etter de strenge tiltakene som ble satt i verk 12. mars. Blant annet har frisører og andre én-til-én-behandlere fått åpne igjen med strenge restriksjoner.

Helseminister Bent Høie (H) poengterte at han selv hadde vært hos frisøren mandag.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Men forbudet mot arrangementer med mer enn 500 personer ble forlenget frem til 1. september allerede i helgen, for å gi mer forutsigbarhet til blant andre festivalarrangører.

Nå er spørsmålet hva som skjer med arrangementer med færre enn 500 deltagere.

Det vil regjeringen informere mer om mot slutten av denne uken, opplyste Monica Mæland.

3. Ny plan for skolene neste uke

Mandag ble skolene delvis åpnet igjen for elever i 1.–4. klasse.

– I dag smiler jeg fra øre til øre. Nå går vi sakte, men sikkert tilbake til normalen, sa kunnskapsminister Guri Melbye (V) på dagens pressekonferanse.

Til alle elvene som ennå ikke kan begynne på skolen igjen, var budskapet at «alt blir bra igjen».

Også helseministeren tok seg tid til å takke ungdommen for innsatsen:

«Det er ikke mulig å vende tilbake til sommeren da du var 17. Russetiden kan ikke spilles på repeat». Les hele Høies budskap til de unge her.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kunnskapsministeren sa at det vil komme en plan for dette neste uke. Da vil de aller fleste skoleelever få en dato for når de skal tilbake igjen.

Målet er fortsatt at alle elever i grunnskolen skal være tilbake før sommerferien.

– Skoler, lærere og kommuner må gjøre seg klare for å ønske disse velkommen tilbake. Vi åpner ikke umiddelbart, men det er ingen grunn til å vente med planleggingen, sa Melby.

4. Må tenke kreativt på plass

På spørsmål om hvor mange som har valgt å holde barna hjemme av frykt for smitte, sa Melby at det ikke finnes tall på dette.

– Mitt inntrykk er at de fleste har valgt å sende barna på skole og i barnehagen. Mitt budskap er at det er trygt og forsvarlig, sa Melby.

Hun roste skolenes arbeid med å sette veilederen for å hindre smitte om til praksis. Men kunnskapsministeren vedgikk også at det kan bli utfordrende med plass og lærerkapasitet når alle klassetrinnene skal tilbake på skolen.

Mebly oppfordret til å tenke kreativt, for eksempel ved å ta flere bygg i bruk eller redusere antall dager elevene er på skolen.

5. Litt flere innlagt – få nye smittede

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) la frem de nyeste tallene på smittede og døde. De viste at:

Totalt er det registrert 7533 smittetilfeller i Norge.

28 nye smittetilfeller det siste døgnet.

193 personer er døde. Gjennomsnittsalderen er 83 år, og 56 prosent er menn.

69 har dødd på sykehus, 119 i annen helseinstitusjon og fem hjemme.

938 personer har vært innlagt med på sykehus med påvist covid-19.

I dag er det 55 personer på intensivavdeling.

Totalt har 211 vært innlagt. Disse er i gjennomsnitt 62 år, og 73 er prosent menn.

164.316 er testet for koronaviruset.

Vold sa at de forventer at smittetallene kan endre seg når man letter på tiltakene, men at det er for tidlig å si om det allerede er i ferd med å øke.

– Totalsituasjonen tyder på at det fortsatt er lav smittespredning, sa Vold.

Espen Nakstad i Helsedirektoratet påpekte at antallet innlagte har vært litt høyere på mandager, fordi covid-19-pasienter trenger tett oppfølging og dermed ikke skrives ut i helgen.

Terje Pedersen

6. Har startet med SMS-varsling

Dagens tall på smittede og syke gir likevel et forsinket inntrykk av hvordan smitten har spredt seg i samfunnet. Modellene til FHI har en forsinkelse på omtrent to uker.

Derfor går det også to uker mellom store endringer i smitteverntiltakene, forklarte helseministeren.

Når testkapasiteten øker og smittesporingen blir bedre, er håpet at informasjonen også blir mer oppdatert.

Det er nå 1,45 millioner nordmenn som har lastet ned Smittestopp-appen. FHI opplyste at det mandag ble det startet tester i tre kommuner: Drammen, Tromsø og Trondheim.

– Det betyr at innbyggerne her som har lastet ned appen, kan få SMS dersom de har vært i nærkontakt med personer som er smittet, sa Vold.