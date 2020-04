Få oversikt: Dette må du vite om forsvinningssaken

Tom Hagen ble tirsdag siktet for drap eller medvirkning til drap på sin ektefelle Anne-Elisabeth Hagen. Hun er fremdeles ikke funnet. Politiet trekker frem trusselbrevet og stripsen som ble funnet i boligen som de viktigste sporene, men sier siktelsen er basert på «det samlede bevisbildet».

Tom Hagen er foreløpig varetektfengslet i fire uker.

I halvannet år har politiet etterforsket saken:

31. oktober 2018: Om morgenen kjører Tom Hagen, en av Norges rikeste menn, de ti minuttene det tar fra hjemmet til kontoret hans i Futurum næringspark. Samme morgen, klokken 9.14, skal Anne-Elisabeth Hagen ha snakket med et familiemedlem på telefonen. Politiet tror det var hun som ringte.

Dette var siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen.

Rundt klokken 13.30 skal Tom Hagen ha kommet hjem fra jobb og skal ha funnet et trusselbrev. Avsenderen krevde 88 millioner kroner utbetalt i kryptovalutaen monero og truet med å ta Anne-Elisabeth Hagens liv.

Rundt klokken 14 varslet Hagen politiet. Da starter en av norsk politihistories desidert største etterforskninger.

Les den første saken: Kona til en av Norges rikeste har vært borte i ti uker. Det er mottatt krav om løsepenger i kryptovaluta.

Privat / Politiet

Slik har saken utviklet seg:

9. januar 2019: Aftenposten publiserte nyheten om at politiet etterforsket en forsvinningssak med løsepengekrav. Politiet kalte inn til en pressekonferanse hvor de opplyste om at Hagen var antatt bortført mot sin vilje.

16. og 27. januar 2019 skal den antatte motparten ha vært i kontakt med familien Hagen.

28. februar 2019 sa politiet for første gang at det er grunn til å betvile om Anne-Elisabeth Hagen er i live.

28. mars 2019 søker Øst politidistrikt søker om 18 millioner kroner ekstra til etterforskningen. Politiet mener de vil ha merutgifter januar til juni i 2019 på 15 millioner kroner. Frem til mars 2020 hadde etterforskningen kostet 19 millioner kroner.

26. juni 2019 endret politiet hovedhypotese, fra bortføring til drapssak fordekt som bortføring.

8. juli 2019 er det igjen kontakt mellom den antatte motparten og familien Hagen, uten bevis på at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

Tomm W. Christiansen

28. august 2019 fortalte politiet om et skosåleavtrykk funnet i boligen.

13. september 2019 blir det kjent at tekniske spor gjør at politiet har en teori om at Anne-Elisabeth Hagen ble drept 31. oktober, og deretter fjernet fra hjemmet.

24. september 2019 sier politiet at det er funnet et låsbart plastbånd – strips – i boligen.

17. oktober 2019 forteller politiet at både brevarket og konvolutten er solgt hos Clas Ohlson.

18. oktober 2019 blir det kjent at vitner er innkalt til å avgi DNA-prøver.

24. oktober 2019 sier politiet at de har mener å vite hva slags type printer som er brukt til trusselbrevet.

25. oktober 2019 forteller politiet at de mener å ha funnet spor fra tidlig på sommeren 2018 knyttet til løsepengekravet i Hagen-forsvinningen.

22. januar 2020 står forsvinningssaken omtalt som «uoppklart drap» i Kripos' nasjonale drapsstatistikk.

5. mars 2020 forteller politiet at forsvinningssaken har kostet politiet 19 millioner kroner.

Klokken 08.30, tirsdag 28. april 2020: Ektemannen Tom Hagen stoppes og pågripes i en politiaksjon på Lørenskog. Hagen var da på vei fra hjemmet til kontoret i Futurum på Lørenskog.

Flere krimteknikere med hundepatruljer undersøker tirsdag formiddag ekteparet Hagens bolig i Sloraveien i Lørenskog. I tillegg er det krimteknikere på Hagens arbeidsplass.

Her er hovedsporene politiet har jobbet med: