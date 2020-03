Firefelts vei med opptil 110 km/t har radikalt redusert dødstallene på E18 og E6-strekninger. Spesielt i Viken og Innlandet. Motorveiene skiller møtende trafikk på en effektiv måte. De gir plass til redningstjeneste, og annen trafikk gis mulighet til å komme forbi om noe skulle skje.

Men motorveiene gir også store inngrep i naturen. De åpner for flere biler på veiene. De er også langt dyrere å bygge enn tofelts- og trefelts vei, og må gå mer rett frem enn veier med 90 km/t.

Debatten om motorveiene hardner nå til av to grunner:

På Stortinget vil SV stanse utbygging av mye firefelts vei. Flere motorveiplaner må erstattes av to- og trefelts vei, sier samferdselspolitisk talsmann Arne Nævra.

En professor i veibygging hevder at Nye Veier feilinformerer om nytten av firefelts vei.

Tirsdag utfordrer Nævra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på å kutte kraftig i motorveiprosjekter. Det skjer på Stortinget.

Fakta: Forskjellen på veiene – og priser En standard fire felts motorvei er 23 meter bred. En smalere firefelts variant er 20 meter bred. 2/3-felts vei er 12,5 m på 2-felts delen og 15 m på 3-felts delen. Det skal være 1–2 forbikjøringsfelt pr. 10 km. Å bygge 100 mil med 2/3 felts vei koster 125–200 milliarder kr. Å bygge de samme veiene med firefelts standard koster 200–500 milliarder kr. Det er antall biler pr. dag, det som kalles årsdøgnstrafikk (ÅDT) som i dag bestemmer om det blir motorvei eller smalere vei: ÅDT lavere enn 6000: 2-felts vei med forsterket midtoppmerking

ÅDT på mellom 6 000 og 12 000: 2/3-felts vei

ÅDT på mer enn 12 000: 4-felts motorvei. Det er ikke dagens trafikk men beregnet trafikk 20 år etter åpning som avgjør. Dette er de overordnede føringene. Men det kan gjøres unntak etter helhetsvurderinger. Det er et mål i seg selv at det skal være samme standard på vei over lengre strekninger. Tommelfingerregler: Der det er liten trafikk vil ett ekstra felt gi liten ekstra nytte. Fire felt vil gi sparte tidskostnader på grunn av høyere fart. Når trafikken vokser vil denne nytten øke. Fakta: Statens vegvesen

12.000 – det magiske tallet

Arne Nævra viser til en motorveirapport fra oktober i fjor. Her tar Statens vegvesen for seg veier med «middels trafikk», og fordeler og ulemper med motorvei kontra to- og trefeltsvei.

Basert på rapporten sier SV at to- og trefeltsveier med 90 km/t i betydelig grad kan dekke viktige samfunnsbehov bedre enn firefelts motorvei.

Det er antall biler som styrer hovedveiutbygging i Norge. Dagens retningslinjer sier at det skal bygges firefelts vei når man passerer 12.000 biler i døgnet.

Nævra har fått bekreftet fra Knut Arild Hareide at det siden 2013 er åpnet 22 motorveistrekninger. Fire av disse har i dag under 12.000, og åtte har færre enn 15.000.

Nævra tolker Veivesenet dit at de åpner for å bruke to- og trefelts vei også for veier opp til 15.000.

Vil ha 2/3-felts for under 15.000 biler

Det er regjeringens eget veiselskap Nye Veier som nå bygger mest motorvei. Som på E39 mellom Kristiansand og Stavanger, E18 i Telemark, E6 fra Hamar til Øyer og på E6 nord og sør for Trondheim.

Ifølge Arne Nævra får Nye Veier ordre om å velge firefelts.

– Hvor mener dere i SV at grensen burde gå?

– Det mest realistiske er å få Stortinget med på at strekninger med 15.000 kan bygges som to- og trefelts veier. Å bygge motorveier for 12.000 er å kaste penger ut av vinduet.

– Hvor stor del av forklaringen på nedgangen i antall dødsulykker på norske hovedveier kan tilskrives firefelts vei?

– Det får Trygg Trafikk og andre svare på. Men det hjelper jo at trafikken blir skilt i hver sin retning.

– Hadde man kunnet oppnå samme effekt med to-trefelts vei ev. med midtdelere?

– Ja. Det øker trafikksikkerheten enormt.

– Mener dere at E18 gjennom Vestfold og E6 gjennom Østfold burde blitt bygget som to- og trefeltsveier?

– Det ble tidlig tatt feil valg. SV ville at det skulle bygges rask, dobbeltsporet jernbane her først, og så skulle man skalere veiene etter behov. Når dette ikke ble gjort vil to- og trefelts veier selvsagt ikke klare trafikkmengder på 20 – 30.000, sier Nævra.

Anklager Nye Veier for feilinformasjon

I januar gikk pensjonert professor i veibygging ved NTNU, Harald Norem, ut i Teknisk Ukeblad. Han hevdet at Nye Veier feilinformerer om gevinsten ved firefelts motorvei med 110 km/t.

Han sier at beregningene tar utgangspunkt i at all trafikk kan holde 110 km/t i timen, noe tungtransport ikke har lov til, og noe som uansett ikke lar seg gjøre på alle typer føre.

Norem anklager Nye Veier for å la være å vurdere utbygging med 90 km/t.

Nye Veier-sjef Anette Aanesland kommenterer ikke anklagene direkte, men sier at en effektiv firefeltsvei har kapasitet til å avvikle langt høyere trafikkmengde enn en 2/3-felts vei.

– Bygges det en firefeltsvei i områder hvor trafikkprognosene er usikre unngår vi å bygge to ganger i samme område. Ved å ta en liten merkostnad nå unngår vi store ekstra utbyggingskostnader, sløsing med samfunnets midler, og vi øker trafikksikkerheten, sier hun.

Hun peker på at man lenge diskuterte trafikkgrunnlaget for ny motorvei mellom Grimstad og Kristiansand.

– Nå, ti år etter åpning, er trafikkveksten dobbelt så stor som beregnet. Det er åpenbart at firefeltsveien var et riktig valg, sier Aanesland.

– Må tenke langsiktig

Statens vegvesen påpeker overfor Aftenposten at retningslinjene ikke gjelder dagens trafikk, men beregnet trafikk 20 år frem i tid.

– Mitt utgangspunkt er at vi skal ha trafikksikre veier med høy nytte for trafikantene. Det er viktig at vi gjør investeringer med et langsiktig perspektiv, sier sjefen for Veivesenet, Ingrid Dahl Hovland.

Veivesenet har beregnet trafikkmengdene for det meste som er planlagt av motorveiutbygging i gjeldende transportplan til over 12.000-15.000.