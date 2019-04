Den første rettssaken om lotterilovens pokerregler endte opp med å handle om bridge. Forsvareren til 35-åringen som er tiltalt for å ha drevet pokerklubben Quads i Oslo sentrum, Elisabeth Myhre, vektla i sin prosedyre for Oslo tingrett at pokerturneringer er et ferdighetsspill.

Hun tilbakeviste at lotteriloven kan anvendes mot hennes klient.