1.500 personer skal trene på stor skipsulykke i Nordland

– Redningsoperasjonen for Viking Sky bekrefter hvor viktig det er å øve beredskap og redning langs kysten og til havs i stor skala, sier Erlend Hagenes, sjef for Øvelse Nord 2019.

Han har likevel lite å utsette på redningsaksjonen rundt cruiseskipet Viking Sky. Evakueringsmodellen som ble brukt, ble nemlig utviklet av Øvelse Nord i 2016. Den samme modellen kommer til å bli brukt i årets øvelser.

–Aksjonen for å redde passasjerer og mannskap fra cruiseskipet i Hustadvika kunne ikke vært bedre gjennomført, gitt antallet operative helikopter til rådighet og været, sier Hagenes.

Årets øvelse vil omfatte rundt 1.500 personer og engasjere fem skip, flere helikoptre og militært og sivilt materiell for 4,5 milliarder kroner. Fartøysjef og mannskapet på ett av helikoptrene som ble brukt under redningsoperasjonen for Viking Sky, er blant dem som deltar under årets kriseøvelse.

Øvelse Nord er landets største sivile og militære krise- og beredskapsøvelse. Den er samtidig verdens største kriseøvelse i regi av et universitet. Kriseøvelsen veksler mellom å trene på antiterror og store redningsoperasjoner. Øvelsen arrangeres 25. april i Bodø, Gildeskål og Fauske i Nordland.