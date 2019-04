Haugesunds Avis: Nye DNA-spor i Tengs-saken

Oppdateres.

Ifølge Haugesunds Avis (bak betalingsmur) gir de nye DNA-resultatene grunnlag for å jobbe videre for fullt med saken.

Politiet planlegger å sende ut en pressemelding fredag og overfor Haugesunds Avis ønsker man ikke å kommentere saken. Avisen viser til andre kilder når man skriver om de nye funnene.

Birgitte Tengs ble funnet død av en bonde om morgenen lørdag 6. mai 1995, bare 400 meter fra hjemmet hennes.

17-åringen var slått i hjel. Politiet fant aldri drapsvåpenet, men antok at det kunne være en stein.

To år etter drapet ble Birgittes fetter pågrepet og siktet, dømt i tingretten og frifunnet i lagmannsretten. Han er ikke lenger mistenkt for drapet.

Birgitte hadde vært i Kopervik på fredagskvelden. Hun ble sist sett i sentrum klokken 00.08 den skjebnesvangre natten. Politiet vet ikke med sikkerhet om hun gikk hjemover og traff gjerningspersonen, eller om hun fikk haik.

I desember 2016 anbefalte Kripos' cold case-gruppe en ny etterforskning i saken som ble den første som ble tatt opp av gruppen.

Etter anbefalingene fra Kripos-gruppen, ble etterforskningen gjenopptatt i 2017.

Mange hår på åstedet

Det ble funnet uvanlig mange hår på åstedet for drapet i 1996. Mange av hårene har vært undersøkt tidligere, men det var også mange som ikke var analysert med tanke på DNA.

Etter at saken ble gjenopptatt i januar 2017, ble det bestemt at nye analyser av både tidligere undersøkte hår, og andre, som ikke var undersøkt, skulle sendes til et laboratorium i Østerrike i håp om at nye analysemetoder nå kunne gi et bedre svar.

TV-serie i 2018

TV2 sendte i august og september en dokumentarserie med ni episoder kalt «Hvem drepte Birgitte?». Les vår anmeldelse av serien.

– Vi går inn i saken fordi vi tror det skal være mulig å bringe den videre, men det er åpenbart store utfordringer knyttet til det å gå inn i en sak som skjedde for så lang tid siden og som har vært gjenstand for så omfattende etterforskning, har politiinspektør Espen Erdal, lederen av Cold Case-gruppen i Kripos, tidligere sagt i et intervju i Aftenposten.

– Er du optimist?

– Det har skjedd en utvikling innenfor teknologi og etterforskningsmetodikk som gjør at det, etter mitt syn, er verd å se på saken på nytt.

Fetteren tilsto i lange avhør

Birgittes fetter tilsto drapet under lange og til dels udokumenterte politiavhør.

Til sammen ble fetteren avhørt i 180 timer i løpet av fem uker. Bare to av avhørene ble protokollført, skriver VG.

Fetteren trakk senere tilståelsen tilbake og har helt siden da holdt fast på sin uskyld.

Politiets avhørsteknikk fra den gang er de siste årene blitt sterkt kritisert, ikke minst av dem som i dag er politiets egne avhørseksperter.

Asbjørn Rachlew er en av avhørsekspertene. Han har tatt doktorgraden i feil ved politiets etterforskning og har til Magasinet Plot fortalt at norsk politi i flere tiår jobbet i det skjulte med avhørsmetoder som hadde til hensikt å sette grunnleggende menneskerettigheter til side.

– Trikset og manipulerte

– Vi trikset og manipulerte i avhør, sier Rachlew til Magasinet Plot.

Rachlew forteller at han selv var en del av dette regimet som jobbet ut fra et mål om å få mistenkte til å tilstå alvorlige forbrytelser.

– Politiets utgangspunkt var alltid at den siktede var skyldig, og det var vår oppgave å bevise dette, sier Rachlew.

Fetteren til Birgitte Tengs forteller i den samme artikkelen i detalj hvordan han mener politiet manipulerte ham til å tilstå voldtekt og drap.

– Metodene gjorde at jeg mistet kontakten med min egen bevissthet og med virkeligheten, sier mannen som var Birgittes fetter.

Dømt til å betale erstatning

Selv om han ble frikjent for drapet av juryen i Gulating lagmannsrett, ble han dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til Birgittes foreldre.

Bakgrunnen for erstatningsdommen er at det er lavere beviskrav i erstatningssaker enn i straffesaker.

Fetteren har flere ganger senere forgjeves forsøkt å få erstatningsdommen opphevet.