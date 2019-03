Statsministeren varsler endringer i regjeringen

Det opplyser Statsministerens kontor i en kort pressemelding. Endringene vil bli presentert på Slottsplassen klokken 11.15. En halvtime senere har statsminister Erna Solberg en pressekonferanse.

Nyheten om endringer kommer dagen etter at Tor Mikkel Wara varslet at han går av som justisminister.

Jon Georg Dale (Frp) har fungert som justisminister siden Wara fikk permisjon tidligere i mars.

Bakgrunnen for både permisjonen og avgangen er at Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, er siktet og mistenkt for flere hendelser som har blitt etterforsket som trusler mot justismisteren. Hun er også mistenkt for å ha sendt et mistenkelig brev til en partifelle.

Tor Mikkel Wara er den fjerde utnevnte justisministeren fra Frp som går av siden partiet kom i regjering i 2013.

