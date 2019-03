Like før fristen løp ut ved midnatt søndag, var det fortsatt «betydelig» avstand i forhandlingene mellom LO og NHO. Det kan føre til storstreik.

Klokken 01 natt til mandag satt partene på overtid hos riksmegleren.

Meglingen pågikk fra 12 til 17 lørdag. Søndag var det på’n igjen klokken 12 på Riksmeklerens kontor i Grensen midt i Oslo.

Denne gangen blir de sittende uten avbrekk til det foreligger en avklaring, får Aftenposten opplyst. Parallelt med LO forhandler også YS om å komme til enighet med arbeidsgiverne i NHO.

Torsdag 14. mars kunngjorde LO og NHO at de ikke greide å bli enige om årets lønnsoppgjør, og onsdag ble det klart at heller ikke den frivillige meglingen førte frem.

Uvanlig ved mellomoppgjør

Dermed er det opp til riksmegler Mats Wilhelm Ruland å finne kompromisset som gjør at man unngår den første streiken i et såkalt mellomoppgjør siden andre verdenskrig.

Fristen for enighet utløp ved midnatt søndag. Kommer det ikke til enighet, vil 23.000 arbeidstagere i NHO-bedrifter gå ut i streik på mandag.

Begge parter har håp om en løsning, men hverken LO eller NHO har villet vike fra sine hovedkrav i løpet av forhandlingene.

Vil ha igjen for moderasjon

– I år er det vår tur. Arbeidsfolk skal ha sin del av kaka, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til bladet Fri Fagbevegelse da forhandlingene startet 11. mars. Han viste til at reallønnen enten hadde stått stille eller økt svært lite de senere årene, og at 130 yrker hadde en reallønnsnedgang i fjor.

LO vil ha reallønnsvekst etter år med moderate oppgjør, samt et ekstra løft for lavtlønte som er blitt hengende etter over tid.

NHO er på sin side bekymret for de internasjonale markedene, og mener norske bedrifter må være styrket i konkurransen med utenlandske bedrifter etter årets lønnsoppgjør.

– Lønnskravene fra LO var for høye, slo NHO-sjef Ole Erik Almlid fast etter bruddet tidligere denne måneden.

Selv om LO forteller at de fremdeles er innstilte på å finne en løsning, er de nå forberedt på streik.

– LO konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt, og vi ser derfor ingen grunn til å fortsette den frivillige meglingen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en artikkel på LOs nettside.

En oversikt LO har publisert viser hvilke konsekvenser en eventuell storstreik kan ha:

Renhold

Omtrent 1000 renholdsarbeidere over hele landet vil bli tatt ut.

Dette vil omfatte blant annet gulvrenhold, kontorrenhold og toaletter i bedrifter og virksomheter som benytter renholdstjenester i privat sektor.

Renholdsmedarbeidere innenfor flyplasser, sykehus og sykehjem vil ikke bli tatt ut i første uttak

El-installasjon og IT

Bedrifter innen installasjon, energi, heis, samt Telenor, blir tatt ut i en eventuell streik.

Streiken vil ramme elektroinstallasjonstjenester over størstedelen av landet, også på ulike verft og anlegg innenfor oljesektoren.

Frisører og vektere

Fagforbundet tar ut i alt 449 frisører fordelt på 157 salonger.

Det er varslet plassfratredelse for ca. 1600 vektere. Flyplasser og verditransport er unntatt.

Øl og snop

En streik vil ramme bryggeri- og mineralvannsbransjen i Norge, samt forsyning av vin og brennevin til Vinmonopolet og restauranter.

Produksjon av sjokolade, kaffe og snacks stanser.

Diplom-Is Gjelleråsen og Hennig-Olsen IS, Orkla Foods Norge med Idun, Nora og Sunda, samt Mills i Fredrikstad og Palls i Oslo blir også tatt ut.

Vareleveringen til Rema 1000-butikkene stopper opp fordi lageransatte og sjåfører i Rema 1000 tas ut i streik.

Kundeservice og transport