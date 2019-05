Forsker: – Hvaldimir er syk

Ifølge iFinnmark skriver hvalforsker Eve Jourdain i en lukket Facebook-gruppe at hvalen er syk.

– Vi har hatt hvalen under kritisk oppsyn siden fredag kveld. Vi oppdaget fysiske forandringer i hvalen og endringer i oppførselen hans som er assosiert med en kritisk helsetilstand som ser ut til å bli hurtig forverret, skriver forskeren.

Dukket opp i april

Etter det iFinnmark kjenner til, kan hvalen har en infeksjon.

Det var i slutten av april at fiskere utenfor Rolfsøya i Finnmark oppdaget hvithvalen som svømte rundt med en sele. Den var tam og søkte kontakt med mennesker. Hvalen har fått navnet Hvaldimir av lokalbefolkningen.

Det har versert flere teorier om hvalens bakgrunn. En av teoriene har vært at hvalen kom fra den russiske marinen, ettersom den ble observert med en sele. Ifølge Fiskeribladet kan hvalen ha rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, hvor den kan ha vært brukt til terapi for vanskeligstilte barn.