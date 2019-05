(Bergens Tidende): – Jeg fikk et lite sjokk. Det skal jeg innrømme. Vi må være såpass ydmyke at vi innrømmer at vi ikke hadde sett for oss at det skulle gå så fort.

Morten Klementsen sitter på en benk utenfor bensinstasjonen på Frekhaug, tar et drag av sigaretten og ser nok en gang på papiret BT har med.