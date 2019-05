En 15 år gammel gutt ble 6. desember 2016 avhørt som vitne etter at Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ble drept dagen før i Kristiansand. I løpet av vitneavhøret ble han siktet.

Politiadvokaten i saken besluttet at gutten og moren skulle presenteres for siktelsen og at avhøret skulle avsluttes. Da politiadvokaten gikk for å kontakte forsvarer, fortsatte likevel avhøret i 40 minutter, skriver Fædrelandsvennen.

– Riksadvokaten konstaterer at det var svært kritikkverdig av tjenestemennene å fortsette avhøret uten forsvarer, heter det i en avgjørelse fra riksadvokat Tor-Aksel Busch, skriver avisen.

Busch er ikke tvil om at det var en tjenesteplikt å avslutte avhøret og vente på forsvarer og mener dette er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Fem personer ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker etter anmeldelse fra advokat Svein Kjetil Stallemo. Henleggelsen av saken opprettholdes mot tre personer. To av tjenestepersonene som besluttet at avhøret skulle fortsette, siktes for å ha utøvd offentlig myndighet og grovt brudd på sin tjenesteplikt. De vil ikke bli straffet.

15-åringen ble dømt til 11 års fengsel for drapene.