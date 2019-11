Politiet ber om ubetinget fengsel for eks-biskop Gunnar Stålsett (84)

Stålsett forklarer selv handlingen med sivil ulydighet.

Bakgrunnen for saken er at den nå pensjonerte tidligere biskopen stod frem i et intervju med avisen Vårt Land i slutten av august i år og innrømmet at han hadde brutt utlendingsloven. 84-åringen fortalte at han i hemmelighet har gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse.

Torsdag bekrefter politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2 at etterforskningen er ferdigstilt.

Fordi Stålsett har erkjent straffskyld, er saken planlagt å gå som en tilståelsessak.

– Vi ber om en kortere ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sier Meeg-Bentzen til TV2.

Stålsett ønsker selv ikke å kommentere saken overfor kanalen, men i Vårt Land-intervjuet fra august sa han han:

– Da hun plutselig sto der uten rett til arbeid, så jeg det som en kristen plikt å støtte henne med arbeid.

Aftenposten kommer tilbake med mer