Tromsø: Foreløpig obduksjonsrapport viser at den syv år gamle jenta døde av drukning og nedkjøling.

– Siktelsen står uforandret. Avdøde er siktet for drap og forsøk på drap, sier politiadvokat Gøril Lund på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Politiet melder at begge jentene er kritisk syke, og at begge er under høy intensiv behandling.

Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderte med at den syv år gamle jenta døde av drukning og nedkjøling. Det er ikke påvist tegn til vold, men det er merker på kroppen etter behandling i fjære og på sykehuset.

Mor som er død blir obdusert i morgen, fredag, fortalte politistasjonssjef Anita Hermandsen på pressekonferansen.

Politiet: Ønsker å komme i kontakt med familiens nettverk

På pressekonferansen forteller politiet at de begynner å få et bedre bilde av tidsforløpet frem til hendelsen.

– Vi har ganske god oversikt over hendelsesforløpet. Men vi har ingen vitner til drukningshendelsen, sier politiadvokat Gøril Lund til TV2 Nyhetskanalen.

– Så langt har vi tatt ca. 30 vitneavhør. Vi jobber videre med å ta flere vitneavhør. Vi ønsker å snakke med folk som kjenner familien og som er del av familiens nettverk. I dag sluttfører vi rundspørring i området, og vi driver gjennomgang av elektronisk spor, sa Hermandsen.

– Situasjonen er uforandret. Det er det jeg vet etter å ha snakket med barnas far i dag, sier advokat Erik Ringberg til NTB tidlig torsdag ettermiddag.

Ringberg er oppnevnt som bistandsadvokat for barna og faren, som er på Rikshospitalet dit de to yngste jentene på halvannet og fire år ble fløyet etter at de ble hentet opp fra sjøen.

– Det er fortsatt aktuelt for meg å reise ned til Oslo og Rikshospitalet, men jeg må se hvordan saken utvikler seg. Det skal være en pressekonferanse i ettermiddag og det er foretatt obduksjoner. Jeg og faren er blitt enige om at vi holder kontakten og ser hvordan dette utvikler seg og hva det er behov for, sier bistandsadvokaten.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Fortsatt kritisk for to av barna

Tilstanden er uendret for de to jentene som er innlagt på Rikshospitalet med kritiske og livstruende skader etter drukningshendelsen ved Tromsøya mandag.

Moren i 20-årene og den eldste datteren på syv år ble erklært døde på sykehus mandag kveld etter å ha blitt funnet livløse samme med de to yngste søstrene i sjøen åtte-ti meter fra land.

– Det vil naturlig nok komme en bisettelse etter hvert av kona og det eldste barnet og den vil jo faren være til stede på i Tromsø. Så på et eller annet tidspunkt kommer han hit, men vi vet ikke helt når. Det er jo også avhengig av hvordan det går med de to yngste barna som er innlagt på Rikshospitalet. Han blir nok der en stund, sier Erik Ringberg.