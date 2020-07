Hjemme alene-fest kom ut av kontroll i Lillestrøm

Mellom 80 og 100 ungdommer var lørdag kveld på en privat fest i Lillestrøm. Politiet måtte sende flere patruljer til stedet.

26. juli 2020 00:32 Sist oppdatert 6 minutter siden

Ifølge Øst politidistrikt på Twitter dreier det seg om en hjemme alene-fest som har kommet ut av kontroll.

Det skal ha vært mellom 80 og 100 ungdommer i området, og at ti av disse angrep to personer. De to er sendt til legevakt for kontroll, men skal ha fått lettere skader. Foreldrene er varslet.

– Vi har noen navn på blokka når det gjelder antatte gjerningspersoner. Saken blir anmeldt og etterforsket på Lillestrøm politistasjon, sier innsatsleder Daniel Norseth i Øst politidistrikt til NRK.

Det skal dreie seg om ungdommer i 17-18-årsalderen.

Ifølge politiet løp flere av ungdommene vekk fra stedet da politiet ankom, men politipatruljene skal ha kontroll på flere.

