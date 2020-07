Masseslagsmål på hjemmefest i Lillestrøm

Mellom 40 og 50 ungdommer var lørdag kveld involvert i et masseslagsmål etter at en fest kom ut av kontroll. Politiet har sendt flere patruljer til stedet.

Ifølge Øst politidistrikt på Twitter dreier det seg om en hjemme alene-fest som har kommet ut av kontroll.

Politiet opplyser at de har flere patruljer på stedet, og at det skal dreie seg om ungdommer i 17-18-årsalderen.

Ifølge politiet løp flere av ungdommene vekk fra stedet når politiet ankom, men politipatruljene skal ha kontroll på flere.

To personer er sendt til legevakten for sjekk etter å ha blitt utsatt for vold.

