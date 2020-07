Bergen kommune tapte saken om elsparkesyklene. Nå må de betale Ryde nærmere 200.000 kroner.

Retten åpner likevel opp for strengere regulering av Ryde.

Daglige ledere i Ryde, Espen Rønneberg (til v.) og Johan Olovsson vant frem i Bergen tingrett. Hedvig Idås (arkiv)

31. juli 2020 13:59 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag møttes Ryde og Bergen kommune i retten. Bergen kommune gikk til søksmål mot Ryde fordi de etablerte seg i Bergen uten avtale med kommunen.

For å vinne mot Ryde, måtte kommunen bevise at Rydes virksomhet vil forårsake utfordringer og skader i Bergen i nærmeste fremtid, hvis ikke retten griper inn.

Det har Bergen tingrett besluttet at den ikke gjør.

Rydes advokat Anne Christine Wettre og daglig leder Johan Olovsson på vei ut av Bergen tingrett etter rettsmøtet. Hedvig Idås (arkiv)

Må betale saksomkostninger

I en fersk kjennelse fra Bergen tingrett skriver de at «tvistelovens vilkår for å ta en begjæring om midlertidig forføyning til følge ikke er oppfylt. Begjæringen fremsatt av Bergen kommune tas på denne bakgrunn ikke til følge».

I tillegg dømmes Bergen kommune til å betale Ryde 198.900 kroner i saksomkostninger.

BT har vært i kontakt med daglig leder i Ryde, Espen Rønneberg, som ville lese gjennom kjennelsen før han uttalte seg.

Kommuneadvokat Karl Fartein Løseth (t.v.) og avdelingsleder i Bymiljøetaten, Tord Honne Holgernes. Her utenfor rettssalen i Bergen tingrett. Jannica Luoto (arkiv)

Åpner for strengere regulering

Retten har med andre ord ikke tatt stilling til selve hovedspørsmålet i saken, nemlig om Ryde kan drive utleie av elsparkesykler uten avtale med kommunen.

I kjennelsen kommer det likevel frem at retten vurderer Rydes virksomhet som såpass inngripende i Bergen at kommunen «i kraft av sin eiendomsrett må være i posisjon til å beskytte seg» mot den.

Retten åpner altså opp for at utleie av elsparkesykler kan reguleres i større grad enn nå, men har ikke behandlet dette videre, i og med at kommunens begjæring ikke blir tatt til følge.

Det har vært stor medieoppmerksomhet rundt konflikten mellom Ryde og Bergen kommune. Hedvig Idås (arkiv)

Innstilt på seier

Etter rettsmøtet på tirsdag sa Rydes advokat, Anne Christine Wettre, at hun ville bli overrasket dersom saken ikke fikk samme utfall som i Sør-Trøndelag tingrett.

– Jeg syns det var overraskende at kommunen ikke hadde mer juridisk grunnlag å vise til, sa Wettre til BT etter rettsmøtet.

Kan anke kjennelsen

Ryde har også foreløpig vunnet saken i Sør-Trøndelag tingrett, der Trondheim kommune saksøkte på samme grunnlag som Bergen.

Trondheim kommune har anket kjennelsen. Det er foreløpig ikke bestemt når den neste rettssaken skal være.

Dersom Bergen kommune anker kjennelsen fra Bergen tingrett, blir det trolig en mer omfattende rettssak i løpet av høsten.