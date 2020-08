Skolene starter igjen på «gult lys» med normale klasser

Skolene åpner igjen slik de stengte før ferien, til tross for lokal oppblomstring av smitte flere steder. Men regjeringen advarer mot fadderukefesting.

Statsrdene Bent Høie, Guri Melby og Henrik Asheim holdt en pressekonferanse i forbindelse med skole- og studiestart. Fredrik Hagen

Nå nettopp

– Smitten sprer seg nå blant de unge. Det er alvorlig. Mye skjer i forbindelse med fester og alhoholbruk, viser statistikken, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Han appellerte til unge mennesker og oppfordret dem til å ta smittevernreglene på alvor.

– Hvis du dropper å holde en meters avstand, kan det føre til at stedet der du studerer, og stedet der du jobber, må stenges på ubestemt tid.

– Det kan føre til at mennesker du bryr deg om, blir alvorlig syke, og du kan sette menneskers liv i fare. Det handler om liv og død, sa Høie.

Kunnskapsminister Guri Melby (V). Fredrik Hagen

Kunnskapsministeren: – Mange er bekymret for skoleåpningen

– Neste uke begynner alle elever på skolen igjen. Mange lurer nå på om det er trygt å la barna begynne på skolen igjen, og mange ansatte kjenner på bekymring, sa Guri Melby (V), kunnskaps- og integreringsminister.

Det skal mye til for at skolene må stenge ned igjen, ifølge Melby.

– Årets førsteklassinger får ikke håndhilse på rektor. Flere steder kan ikke foreldre være med førsteklassingene inn i klasserommet, sa hun.

Hun pekte likevel på at det har oppstått lokal smitteoppblomstring enkelte steder, som har ført til at aktivitetsskoler har måttet stenges denne uken.

– Med trafikklys-systemet vi innførte før sommeren, vil skolenes håndtering av smitte være mer forutsigbar, sa Melby.

Line Vold, avdelingsdirektør i FHI. Fredrik Hagen

FHI: – Barn har den laveste smittebyrden

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) sa at skolestart vil foregå som planlagt, og at nye tiltak i stedet vil settes inn andre steder i samfunnet.

– Barn har den laveste smittebyrden av covid 19. Før ferien var skolene på gult lys i trafikklyssystemet, som sier hvordan skolene skal håndtere smittesituasjonen. Skolene starter opp igjen også på gult lys, sa hun.

Gult lys innebærer:

Vanlig størrelse på klasser, men klassene må ha begrenset kontakt seg imellom.

Elever og lærere må være nøye med håndvask.

Elever og skoleansatte som er syke, må være hjemme, også ved milde symptomer.

Line Vold understreket at dersom det blir økning i smitten, kan det bli aktuelt med rødt nivå, men også der vil skolene være åpne.

Utdanningsminister Henrik Asheim (H). Fredrik Hagen

Utdanningsministeren: – Dropp uforsvarlig festing

Også utdanningsminister Henrik Asheim (H) oppfordret unge mennesker til ikke å være med på uforsvarlige fester og å følge smittevernreglene.

– De kommende ukene vil en million nordmenn starte opp igjen i barnehage, skole eller ved et studiested. Det er derfor grunn til å være ekstra påpasselig med at ikke smitten sprer seg nå, sa Asheim.

– En dempet fadderuke er en veldig god investering for å slippe å sitte alene med digital undervisning på hybelen resten av høsten, la han til.

Han mener likevel krav som er kommet om å avlyse studiestedenes fadderuker, er unyanserte.

– Det er uaktuelt, sa han.

Han mener fadderukene er en viktig institusjon for å ønske nye studenter velkomne og gjøre dem kjent med studiestedene, og han understreker at de fleste arrangementene foregår forsvarlig og etter smittevernreglene.

– Men de hensynsløse festene vi har sett noen av nå, må avlyses, sa han.

Selv sa han at han gleder han seg til å delta i debatt på «Studentnach» på Chateau Neuf i Oslo tirsdag kveld.

Han understreker at under 200 personer vil slippes inn i lokalet, som tar over 1000 personer. Dermed vil det være mulig for deltagerne å holde en meters avstand.

Regjeringen vil ikke regulere flyruter inn til Norge

På regjeringens pressekonferanse oppfordret Bent Høie nordmenn til å unngå unødvendige reiser. Mye smitte har kommet via utenlandsreiser, men regjeringen har ikke planer om å regulere flyruter inn til Norge, ifølge Bent Høie.

– Vi skjerper også kontrollen med og mottaket av dem som kommer til Norge. Vi skal etablere et lavterskel testtilbud som staten tar regningen for.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo tok under en pressekonferanse tidligere i dag til orde for at regjeringen må vurdere å styre hvilke flyruter inn til landet som får holdes åpne.

