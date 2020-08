Rolig under Sian-demonstrasjon i Oslo

Politiet var til stede både sivilt og uniformert under en Sian-demonstrasjon på Furuset nordøst i Oslo lørdag. Markeringen gikk rolig for seg.

Sian-leder Lars Thorsen talte under en demonstrasjon på Furuset senter i Oslo lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

15. aug. 2020 12:45 Sist oppdatert nå nettopp

Sian ble møtt av over 50 motdemonstranter på Furuset senter i Oslo lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Sian-leder Lars Thorsen ble forsøkt overdøvet av over 50 motdemonstranter som slo på grytelokk og andre metallgjenstander, da han talte. Gjerder var satt opp for å holde en håndfull Sian-aktivister og motdemonstranter atskilt.

Demonstrasjonen utenfor Furuset senter pågikk fra klokken 13.

– Det vil derfor være en god del politi på stedet både uniformert og sivilt for å opprettholde ro og orden, samt sørge for at den varslede demonstrasjonen blir gjennomført som planlagt, skrev politiet på forhånd på Twitter.

Sian skriver om seg selv at gruppen har som formål er «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge.»

Oslo mot rasisme oppfordret lørdag folk til å møte opp for å vise motstand mot Sians budskap under parolen «Ingen rasister på Furuset senter».

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding