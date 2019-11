Voldtektsmann anket til lagmannsretten – fikk skjerpet straffen

Dommen er ett år strengere enn straffen mannen fikk i Vestfold tingrett, og den er halvannet år lengre enn aktor først la ned påstand om.

Tre ganger tok voldtektsmannen kvelertak på kvinnen og la henne i bakken før han voldtok henne utendørs om kvelden 24. mars i år på Sem i Tønsberg.

Én uke senere fikk politiet DNA-treff på voldtektsmannen fordi han tidligere er dømt for et ransforsøk i Romania.

Men det var bare flaks at 22-åringen fortsatt var i Tønsberg da politiet kom for å pågripe ham på kvelden.

Samme morgen hadde han bestilt flybillett hjem til București, men han rakk ikke flyet fordi han ikke hadde fått med seg at det var blitt sommertid, og at alle klokker var blitt stilt én time frem den helgen.

Et plaget liv

I sitt sterke vitnesbyrd i lagmannsretten mandag fortalte den unge kvinnen hvordan overgrepet hadde ødelagt mye av gleden ved endelig å kunne bli mor.

– Det er mange triggere som gir meg kvalme, høy puls og hjerteklapp. Jeg er blitt mørkredd og kan få noia på matbutikken om noen kommer raskt bak meg. Jeg har også endret menneskesyn. Jeg er oppdratt til å ta godt imot fremmede. Nå sliter jeg med separasjonsangst og er redd for å miste dem jeg er glad i, og at de skal miste meg, sa kvinnen.

Hun fortalte at hun opplevde dødsangst både for seg selv og barnet i vognen de ti minuttene overgrepet varte.

Aktor, konstituert statsadvokat Åsmund Yli, spurte om hvordan dette påvirket morsrollen:

– Jeg jobber kjempehardt for å unngå at dette skal ødelegge, men det preger meg. Når vi ligger og tuller, og barnehendene tar raskt rundt halsen min, må jeg avbryte leken. Jeg ble fratatt min trygghet og er nå helt avhengig av andres velvilje for å få hverdagen til å gå opp. Likevel har jeg bestemt meg for at hendelsen ikke skal få være en del av min identitet. Men det påvirker mitt forhold til barna mine og familien min, og det hater jeg ham for, sa kvinnen med klar adresse til tiltalte.

– Spesielt sårbar situasjon

Linda Mølgaard Gustavsen, leder av Overgrepsmottaket i Vestfold, var selv på vakt da fornærmede kom inn i våres.

– Når du er på trilletur med barnevogn, vil de fleste si at du befinner deg i en ganske sikker situasjon, sa sykepleieren og la til at dette er et traume et offer vil ha med seg resten av livet.

Gustavsen kunne heller ikke huske et overgrep med den samme grad av vold for å gjennomføre den seksuelle handlingen i de 15 årene voldtektsmottaket i Vestfold har eksistert.

Begrenset anke

I Vestfold tingrett ble 22-åringen dømt til syv års ubetinget fengsel. Han ble også dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning. Straffen var syv måneder strengere enn det aktor, statsadvokat Mari Gjersøe, hadde lagt ned påstand om.

Siden har det vært skifte av både aktor og forsvarer, men det var bare straffeutmålingen tiltalte og hans forsvarer, advokat Fredrik S. Brodwall, hadde anket inn for Agder lagmannsrett.

Aktor Yli la mandag ned påstand om ubetinget fengsel i seks år og seks måneder med en strafferabatt på 10 prosent, mens Brodwall mente det burde gis enda mer i tilståelsesrabatt.

I stedet valgte lagmannsretten en kraftig skjerpelse.

22-åringen tilsto først etter at politiet hadde lagt DNA-bevisene på bordet. Han har unnskyldt seg med at han var ruset på øl, whisky og kokain da overgrepet skjedde.

– Jeg angrer veldig mye og vet ikke hva jeg tenkte og hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde, sa tiltalte, som klaget over at det var veldig vanskelig å sitte i fengsel uten å få prate med psykolog.

Mannen sitter varetektsfengslet på Sem i Tønsberg, få kilometer fra åstedet. Han kom til Norge i januar for å jobbe som maler og opplyste i retten at han fortsatt holder kontakten med kjæresten sin hjemme i Romania.

Støttet fornærmede

Det gjorde et sterkt inntrykk på dommerne i lagmannsretten da kvinnen fortalte om hvordan hun måtte foreta flere risikovurderinger mens overgrepet skjedde. Den godt trente mannen truet henne med et skrujern mot halsen mens hun fånyttes ropte etter hjelp og prøvde å yte den motstanden hun var i stand til.

Til slutt valgte hun å gi etter for å spare sitt eget liv, og for at han ikke skulle gå løs på babyen i barnevognen.

Da vitneprovet var slutt, sa lagdommer Rune Bård Hansen:

– Den måten du håndterte situasjonen på, var helt riktig. Jeg vil få ønske deg lykke til videre.