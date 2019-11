Dette vet vi, og dette vet vi ikke, om Nav-skandalen

Dette vet vi:

Nav har erkjent og beklaget at etaten har tolket EØS-reglene feil når det gjelder eksport av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger siden EUs trygderegler ble en del av norsk lov i 2012. Dermed har Nav urettmessig krevd penger tilbake fra personer som har mottatt disse ytelsene og samtidig reist til utlandet, eller stoppet utbetalingen av ytelsene til personer som har meldt fra om utenlandsopphold.

Minst 48 personer er ifølge riksadvokat Tor-Aksel Bush uriktig domfelt på grunn av feilen. 36 av dem er dømt til fengsel.

Norske tingretter har i tillegg funnet over 20 nye saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel.

Minst 2400 personer har måttet betale tilbake støtte som Nav mente de urettmessig hadde fått.

Riksadvokaten har gitt beskjed til alle politidistrikter om å stoppe etterforskningen av alle bedragerianmeldelser fra Nav som er knyttet til opphold i EØS-land, uansett tidspunkt og ytelse.

Minst to personer er løslatt fra soning etter at politiet fant ut av trygdesvindeldommen mot dem kan være uriktige.

Sakene vil bli gjenopptatt. Hver sak skal behandles for seg. Gjenopptakelseskommisjonen vil trolig ikke rekke å behandle de feilaktige dommene før neste år.

Den feilaktige lovanvendelsen ble først oppdaget i Trygderetten i juni 2017. I perioden frem til mars 2018 fattet retten flere avgjørelser som nå viser seg å være i samsvar med EØS-lovgivingen, uten at Nav tok dette til følge. En nyutdannet jurist ledet arbeidet med den første kjennelsen i Trygderetten som tok riktig standpunkt i Nav-skandalen.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, som tiltrådte 1. oktober, har erklært seg inhabil i saken fordi han er samboer med Hanne Bjurstrøm. Hun var ansvarlig statsråd i Stoltenberg-regjeringen i 2012 da EØS-forordningen ble tatt inn i norsk lov.

Dette vet vi ikke:

Hvor lenge har Nav praktisert feil?

Ifølge Nav er det kun anmeldelser etter at en ny trygdeforordning ble inkorporert i norsk rett i 2012 som er feil. Men flere juridiske eksperter, inkludert ESA-presidenten selv, mener reglene er blitt feiltolket helt siden EØS-avtalen ble innført i 1994.

Riksadvokaten har bedt Nav komme med en nærmere juridisk begrunnelse av hvorfor etaten mener at det kun er saker etter 2012 som er behandlet feil.

Hvor mange er rammet av feilen?

Dette har Nav foreløpig ikke oversikt over. De nevnte 2400 sakene dreier seg om personer som har måttet betale tilbake ytelser Nav mener de har fått urettmessig. Hvor mange som har fulgt reglene og meldt fra, og dermed har gått glipp av utbetalinger det i etterkant viser seg at de hadde krav på, er ukjent.

Har Nav tolket feil også for andre ytelser som dagpenger?

Nav er også bedt om å vurdere om feilen som er avdekket, også kan knyttes til andre anmeldelser fra Nav Kontroll, som for eksempel er knyttet til dagpenger og utenlandsopphold. Riksadvokaten har bedt Nav klargjøre om også «andre sakstyper» er omfattet.

Hva slags oppreisning og erstatning vil ofrene få?

Den urettmessige straffeforfølgingen kan gi rett til erstatning og/eller oppreisning. Ofrene har krav på fritt rettsråd. Regjeringen vurderer å opprette en særskilt erstatningsordning slik at de som er rammet, får en så enkel og rask behandling som mulig.

Får skandalen konsekvenser for de ansvarlige?

Arbeidsministeren har varslet en ekstern granskning for å snu alle steiner i Nav-skandalen. Flere partier vurderer mistillit mot statsråd Anniken Hauglie (H). Nav-sjef Sigrun Vågeng har sagt hun akter å sitte i stillingen frem til hun går av med pensjon neste år.

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud går med på at den rødgrønne regjeringen kan ha et medansvar for feilen som har ført til skandalen, ettersom den satt ved makten i 2012 da Nav hevder feilen oppsto.

Spørsmålet om Nav-skandalen får konsekvenser for ansatte eller politikere, blir antagelig først klart når granskningsrapporten foreligger.

Dette skjer de neste dagene:

Mandag: ESA, tilsynet som har ansvaret for å overvåke at EØS-regelverket overholdes, sender brev til norske myndigheter med spørsmål om når og hvordan Norge vil rydde opp i denne alvorlige saken.

Tirsdag: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjør i Stortinget om Navs praktisering av EUs trygdeforordning.