Politiet etterforsker mulig kidnapping i Trondheim

– Vi etterforsker en kidnapping, eller det som blir kalt en frihetsberøvelse i straffeloven. Et vitne så at en kvinnen ble ufrivillig plassert i en bil i Trondheim sentrum like etter klokka 3 natt til søndag, sier politiadvokat John R. Sødahl Furunes ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Ifølge Sødahl har vitnet forklart at kvinnen skrek da hun ble plassert i bilen. Vitnet tok også bilde av bilen og registreringsnummeret.

På bakgrunn av tipset klarte politiet å spore opp bilen, og mellom klokken 6 og 7 ble en mann i 20-årene pågrepet på en privat adresse.

Sødahl sier at de har opplysninger om at flere kan være involvert. Han vi ikke si noe mer om kvinnen som skal ha blitt kidnappet.

– Den er meldt inn som kidnapping med bakgrunn i det som blir beskrevet av et troverdig vitne. Vi har etterforsket det som kidnapping, men i en sånn sak er det viktig å få forklaringer fra alle involverte for å finne ut hva det er. Det er ikke uvanlig at noe kan fremstå som noe annet enn det egentlig er, sier han.