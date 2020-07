Statens vegvesen: Ikke tut på dem som kjører helt frem til gul pil før de skifter felt

Onsdag ettermiddag stoppet politiet i Oslo 33 sjåfører som var i ferd med å snike i køen mellom Operatunnelen og Vålerengtunnelen. Snikerne kjører forbi røde kryss på taket som forteller at kjørefeltet er stengt.

Dette kvalifiserer til bot på 6800 kroner og tre prikker i førerkortet. Det ene tunnelløpet vil være stengt til våren 2021, noe som betyr lange køer i begge retninger gjennom tunnelen.

Samtidig har Statens vegvesen fått noen henvendelser fra trafikanter som blir tutet på og forsøkt blokkert av andre trafikanter, når de kjører helt frem til gule piler før de skifter felt.

De gule pilene forteller bilistene at feltet blir stengt litt lenger frem, og at de skal skifte til et annet kjørefelt.

Statens vegvesen

Statens vegvesen skriver på sine nettsider at det å skifte felt ved gule piler ikke er sniking.

Veivesenet har også lagt ut en video på sine nettsider som viser hvordan folk bør kjøre.

– Vi ønsker å utnytte kapasiteten der begge kjørefeltene er åpne, sånn at køen ikke strekker seg unødvendig langt unna Vålerengtunnelen. Hvis køen blir unødvendig lang, får vi også unødvendig mange med i køen, sier prosjektleder Stian Ellingsen.

Ikke skift felt før det er nødvendig

Ellingsen presiserer at mange sjåfører skifter felt et godt stykke før den gule pilen kommer. Når bilister som kommer bakfra, kjører frem til den gule pilen og begynner å skifte felt, kan de som allerede er i køen oppfatte det som sniking.

– Det er lov å passere de gule pilene, men ikke lov å kjøre forbi de røde kryssene. Derfor oppfordrer vi folk til å kjøre frem til de gule pilene før de skal skifte. De som allerede er i køen, må da slippe inn de som skal skifte felt, oppfordrer Ellingsen.

Han synes ikke det er greit å tute på andre i forbindelse med fletting, heller ikke på dem som vil inn i køen etter å ha kjørt forbi et eller flere røde kryss.

– Det er politiets oppgave å håndtere de som ikke overholder lover og regler. Vi oppfordrer folk til å kjøre lovlig og vise hensyn til hverandre, sier Ellingsen diplomatisk.

Viktig å tilpasse farten

Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt, sier at han kjenner til at enkelte ikke vil slippe inn andre i køen.

– På generelt grunnlag vil jeg si at folk er stort sett flinke til å slippe inn andre i køen. Jeg har både i jobb og i privat sammenheng opplevd at det er noen som blokkerer for andre, men det er ikke mange, sier Grønli.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix (arkivfoto)

Hans råd er at de som skal inn i køen, gir tegn og tilpasser farten sin.

– Det hjelper ikke å sette på blinklys og kjøre i 60 km/t når køen går i 20 km/t. Dette har vi sett andre steder. Det er viktig å gi tegn, tilpasse farten til køen og plassere seg riktig. Da vil man alltid komme inn. Man har som regel en lang strekning fra man får beskjed om å skifte felt til det blir ulovlig å kjøre i feltet. Derfor skal det ikke være noe problem så lenge man gjør alt riktig.