To menn siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Laksevåg

Siktelsen mot de to mennene som ble pågrepet etter knivstikking på Laksevåg i Bergen lørdag, er skjerpet, melder Bergens Tidende.

NTB

10 minutter siden

Siktelsen er endret fra grov kroppsskade til drapsforsøk, bekrefter politiadvokat Are Nygård Bergh i Vest politidistrikt overfor avisen. Politiadvokaten sier at skjerpelsen av siktelsen er gjort på bakgrunn av skadene på offeret.

De to siktede fremstilles for varetektsfengsling i Bergen tingrett tirsdag. Politiadvokaten opplyser at de vil be om fire ukers varetekt ettersom de mener det er fare for at de siktede kan ødelegge bevis.

Det var ved 3.30-tiden natt til lørdag at politiet rykket ut etter å ha fått melding om en knivskadd mann i Håsteins gate på Laksevåg. Søndag ble to menn pågrepet i forbindelse med hendelsen, der en mann i 20-årene ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus med skader.

Tilstanden til mannen er ikke kjent, men han har snakket med politiet.

Til Bergens Tidende sier advokat Laila Kjærevik, som forsvarer en av de siktede, at hennes klient nekter straffskyld.

Det er foreløpig ukjent hvordan den andre siktede stiller seg til siktelsen mot ham.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding