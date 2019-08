Havarikommisjonen: Mangelfullt vedlikehold av bremser bidro til veteranbilulykken på Rjukan

Kombinasjonen av langvarig bruk av driftsbremsen og mangelfullt vedlikehold av bremsene bidro til at bilen mistet deler av bremseeffekten et sted mellom de to siste hårnålssvingene på veien ned fra Gaustatoppen mot Rjukan, opplyser Statens havarikommisjon for transport (SHT) i sin rapport om ulykken.

Ulykken skjedde 2. september 2018. Bilen var en Cadillac Coupe de Ville fra 1959. Den var på vei nedover fra Gaustablikk mot Rjukan, da den kjørte rett frem i en sving og inn i en fjellvegg.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Mistet bremseeffekten

Bremsene ble gradvis svekket, ifølge undersøkelser. Bilen mistet med stor sannsynlighet tilnærmet all bremseeffekt på den siste rettstrekningen ned mot ulykkesstedet, ifølge SHT.

– Den reduserte bremseeffekten var et resultat av langvarig bruk av bremser under høy belastning, i kombinasjon med stor slitasje på flere av komponentene i bremsesystemet, opplyser SHT.

Dette førte til at farten økte så mye at bilen ikke var mulig å manøvrere sikkert gjennom den siste hårnålsvingen.

Hadde ikke bilbelter

Bilen var ikke utstyrt med bilbelter, noe det heller ikke var krav om i dette kjøretøyet. SHTs undersøkelse har vist at bilbelter kunne redusert skadeomfanget i ulykken.

Veteranbilen var førstegangsregistrert før 1960 og var dermed fritatt fra krav til kjøretøykontroll. Havarikommisjonen mener en teknisk kontroll av bremsene ville avdekket manglene.