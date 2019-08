21-åringen er siktet for drap og terrorforsøk. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker, to av dem i full isolasjon.

Philip Manshaus har fire dager etter at han ble pågrepet fortsatt ikke latt seg avhøre, opplyser politiadvokat Fredrik Hjort Kraby på en pressekonferanse onsdag.

Det er rundt 50 etterforskere fra politiet som jobber med saken, forteller Kraby.

Politiet går blant annet gjennom Manshaus lagringsenheter, PC og mobil. De ser også på videomateriale av siktedes bevegelser i timene før han tok seg inn i moskeen i Bærum.

I tillegg snakker de med omgangskretsen rundt den siktede Bærumsmannen, deriblant medelever fra Fosen folkehøyskole. Flere av dem har tidliere uttalt at de opplevde

Forlenget sikkerhetstiltak

Onsdag ble det klart at politiet forlenger sikkerhetstiltakene i forbindelse med større muslimske arrangementer ut neste uke.

– Det er ingen indikasjoner på at noe uønsket skal skje, men vi har et klart inntrykk av at befolkningen har behov for og ønsker ekstra tilstedeværelse og trygghetsskapende arbeid fra politiets side også i dagene etter at id-feiringen avsluttes, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Siktet for drap og terror

Det var like etter klokken 16 lørdag at det ble meldt om skyting i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum.

Den siktede 21-åringen kom inn i bygget og begynte å skyte, men ble rask overmannet.

Kort tid etter ble hans stesøster, 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, funnet død i familiens hjem. Manshaus er siktet for å ha drept henne.

Ifølge politiet har han vært aktiv på høyreradikale nettsteder. De fikk i fjor sommer et varsel om 21-åringen, men konkluderte etter et par måneder med at det ikke var grunnlag for å gå videre med varselet.