Voldssiktet mann fra Vengsøya varetektsfengslet

29-åringen meldte seg for politiet torsdag etter at en mann i midten av 50-årene tidligere på dagen ble funnet død i en leilighet ved et fiskemottak på øya, som ligger nordvest for Tromsø.

– Vi avhørte ham torsdag kveld. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser politiadvokat Henriette Birkelund i Troms politidistrikt.

Siktede ble fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett fredag.

Mannen begjærte seg løslatt, men retten ga politiet medhold i at det var fare for bevisforspillelse hvis han ble løslatt, melder NRK.

– Han er per nå kun siktet for kroppskrenkelse, ikke kroppskrenkelse med døden til følge, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø til NTB.

Troms politidistrikt meldte om funnet av den døde mannen rett før klokka 13 torsdag. Utover dagen arbeidet flere etterforskere på stedet. Det er også gjennomført en rekke vitneavhør.

Kjent fra før

29-åringen er en norsk mann som er kjent for politiet fra tidligere. Han ringte selv politiet og møtte opp på avtalt sted, Balsfjord lensmannskontor på Storsteinnes.

– Han møtte der og ble tatt hånd om av politiet. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, og det har ikke vært noen problemer siden pågripelsen, sier Hermandsen.

Siktede ble avhørt torsdag kveld. Politistasjonssjefen sier at han forklarte seg greit i avhør og samarbeider godt med politiet.

– Ut ifra siktelsen er det naturlig å tenke seg at det har vært en konfrontasjon, sier siktedes forsvarer, advokat Ken Olav Warth, til Nordlys.

En nabo til fiskebruket på øya har sagt til iTromsø at han i 02-tiden natt til torsdag ble oppmerksom på noen høye lyder, trolig fra kaia nedenfor fiskemottaket. Han reagerte på roping og skriking, men hørte ikke hva som ble sagt.

Warth sier til Dagbladet at siktede og avdøde var bekjente og at de jobbet i samme yrke. Politiadvokat Henriette Birkelund opplyser til avisen at de har møttes i jobbsammenheng.

Venter på obduksjonsrapporten

Obduksjonen av avdøde blir foretatt i Tromsø fredag. Hermandsen sier at politiet ikke vet når de får den foreløpige obduksjonsrapporten og om det er mulig å uttale seg noe om innholdet umiddelbart etterpå.

Hun kan bekrefte at avdøde er en utenlandsk statsborger og at varsling er iverksatt gjennom vanlige kanaler via Kripos.

– Vi har begynt å danne oss et brukbart bilde av hva som kan ha skjedd. Nå sammenstiller vi den tekniske og taktiske informasjonen vi har så langt i saken. Men vi er langt på vei ferdig med det kriminaltekniske arbeidet på stedet, som ennå ikke er frigitt.

Hermandsen sier at resultatet fra obduksjonen vil kunne si noe mer om når det kan frigis.