Sørlandsbanen er stengt mellom Nordagutu og Kongsberg fordi en kjøreledning har falt ned.

– Et tog står fast i Holtsås-tunnelen, sier pressevakt Nina Schage i Vy.

Hun fikk melding om stengningen klokken 13.28 i ettermiddag. Hun forteller at det er 160 passasjerer i toget.

Markus Thorsen ventet fredag ettermiddag på Oslo S for å ta imot kjæresten sin med dette toget.

– Det er ikke mulig å få mobilkontakt med passasjerene fordi toget står i en tunnel, sier han til Aftenposten.

Bane Nor jobber nå med å løse problemene. Pressevakt Gunnar Børseth ved Bane Nor sier det er mulig at toget klarer å kjøre ut på egen hånd.

– Men vi sender uansett et diesellokomotiv opp for å trekke toget ut, sier han.

Han sier det vil ta «litt tid» å reparere kjøreledningen, men kan ikke være mer presis enn dét.

Schage i Vy seier det foreløpig ikke er aktuelt å evakuere passasjerene i toget.

Togene på Sørlandsbanen kjører så langt de kan, og så blir de snudd. Mellom Nordagutu og Kongsberg blir passasjerene kjørt med busser.