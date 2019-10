Toget som i over tre timer har stått fast i Holtsås-tunnelen mellom Nordagutu og Kongsberg er ute i dagslyset og på vei til Oslo for egen maskin.

Men alle problemer er ikke løst. «Strømtilførselen for deler av strekningen er fortsatt nede og vi er usikker på hvor lang tid feilretting vil ta», skriver pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor i en tekstmelding til Aftenposten.

Derfor er strekningen fortsatt stengt. Passasjerene blir fraktet med busser på den stengte strekningen.

Mørkt som i en sekk

Inger Helene Fagerli var blant dem som satt i tunnelen i tre timer.

– Det var veldig kjedelig. I perioder var det mørkt som i en sekk. Lyset gikk av og på mens de prøvde å fikse problemene. Mange brukte lyset fra mobiltelefonen, forteller hun.

Fagerli forteller at lokomotivet kom seg ut av tunnelen for egen maskin.

– Vi fikk veldig lite informasjon, omtrent én gang i timen. De skjedde over høyttaleranlegget eller ved at konduktøren gikk rundt, sier hun.

– I begynnelsen var stemningen god, men etter hvert ble folk mer utålmodige. Det var selvsagt mange som skulle rekke noe, sier Fagerli.

160 i toget

Sørlandsbanen ble tidlig på ettermiddagen fredag stengt mellom Nordagutu og Kongsberg fordi en kjøreledning falt ned.

Pressevakt Nins Schage i Vy fikk melding om stengningen klokken 13.28 i ettermiddag. Hun forteller at det er 160 passasjerer i toget.

Markus Thorsen ventet fredag ettermiddag på Oslo S for å ta imot kjæresten sin med dette toget.

– Det er ikke mulig å få mobilkontakt med passasjerene fordi toget står i en tunnel, sa han til Aftenposten.

Pressevakt Børseth i Bane Nor sa at de ville sende et diesellokomotiv opp for å trekke toget ut.

Togene på Sørlandsbanen kjører så langt de kan, og så blir de snudd. Mellom Nordagutu og Kongsberg blir passasjerene kjørt med busser.