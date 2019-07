Strømstans på Sørlandsbanen – 147 passasjerer innestengt

– Vi har tømt Norge for busser til de planlagt avvikene vår, i tillegg til at vi har et akutt behov mellom Harestua og Oslo, sier pressesjef i VY, Åge-Christoffer Lundeby.

Derfor blir passasjerene langs Sørlandsbanen stående. Samtidig har Vy et tog som har stått stille siden rundt klokken 15. De 147 passasjerene om bord får ikke forlate toget, som står mellom Gjerstad og Vegårshei.

Toget står på en strekning hvor det ikke er lett å komme til.

– Det er vanskelig å igangsette evakuering av toget, forteller Lundeby.

Toget står to kilometer unna nærmeste stasjon hvor passasjerene kan bli plukket opp av buss eller taxi, opplyser Lundeby.

Han opplyser om at Bane Nor er like i nærheten av toget, der må de sjekke kontaktledningen. Om den er i orden kan toget trolig kjøre videre i retning av Kristiansand.

– I ytterste konsekvens må nødetaten eller sivilforsvaret inn for å hente passasjerene, sier Lundeby.

Manglet aircondition

Han opplyser om at de deler ut det av vann og mat de har om bord, men at toget manglet strøm i en den første timen. Da manglet de også aircondition.

De som skal reise med Sørlandsbanen østover, blir sendt tilbake til Kristiansand. De som kommer østfra, blir stående på Nelaug.

Får ikke gå ut av toget

Gunnar Børseth ved pressetelefonen til Bane Nor kan fortelle at passasjerene ikke får lov til å gå ut av toget, da de er usikre på hva feilen er.

– Vi har ikke strøm til togene, og vi er litt usikre på hva feilen er. Så lenge feilen omhandler strøm kan ingen forlate toget før vi hva feilen er, forteller han.

Bane Nor ble varslet om stansen i 15-tiden.

– Toget har stanset litt mellom ingensteds, det siste jeg hørte var at våre folk ikke var kommet frem på stedet.