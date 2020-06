Ina Libak ferdig som AUF-leder

– Det har ingenting med det å gjøre. Jeg opplever at det har vært meningsfylt hele tiden å samarbeide med Arbeiderpartiet om å skape jobber og kutte utslipp, sier hun til NTB.

30 år gamle Ina Alvilde Rangønes Libak har vært AUF-leder siden 2018.

– Jeg har hørt til i AUF i 14 år. Jeg har blitt voksen i AUF. Nå er det på tide å gi plass til andre, skrev hun på sin Facebook-side fredag.

Nå er planen å jobbe som sosionom.

Varslet opprør

For få dager siden varslet Libak et generasjonsopprør mot moderpartiet etter Ap-forlik med regjeringen, Fremskrittspartiet og Senterpartiet om både oljeskatt og iskanten.

– Det er helt feil vei å gå når man binder norsk økonomi til oljen langt ut på 20-tallet, men løpet er aldri kjørt. Det kommer et landsmøte og en ny regjering. Det er grunnen til at jeg er med i AUF, fordi jeg ønsker å gjøre noe med det. Dette er et generasjonsoppgjør, sa hun til Dagbladet.

Underveis i oljeforhandlingene sendte AUF ut en pressemelding hvor Aps forslag i saken ble beskrevet som «elendig klimapolitikk og minst like dårlig arbeidslivspolitikk».

– Selv når alt tilsier at norsk økonomi trenger flere bein å stå på, forsøker Aps stortingsgruppe å piske liv i en død hest, sa Libak.

Utelukker ikke comeback

Libak understreker at beslutningen om å takke av har vokst fram over flere måneder. Fristen for å gi beskjed er rett rundt hjørnet, og en ny AUF-leder velges i oktober.

Samtidig utelukker hun ikke et comeback i politikken på ett eller annet tidspunkt.

– Hvis jeg er så heldig at jeg får mulighet og tillit en gang senere, har jeg lyst til det, sier hun.

På Facebook hyller Libak AUF.

– Sammen vant vi Lofoten, skolevalget, lagde gjenreisingsplan for samfunnet etter korona og arrangerte sommerleir. Nå skal vi bruke tiden fram til landsmøtet på å tegne opp hvordan Norge bør se ut i 2035 og hvordan vi skal komme dit. Det neste tiåret må brukes på å bygge et rettferdig og bærekraftig samfunn, skriver hun.

Under terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 ble Libak skutt fire ganger og alvorlig skadd. Hun vitnet senere i rettssaken etter 22. juli-angrepene.