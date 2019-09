Den 11. juli kunne Aftenposten fortelle at landets fire mest utskjelte jernbanelinjer samles i én anbudspakke. Da var planen å sende de fire linjene på Østfoldbanen, pluss melkeruten Spikkestad-Oslo-Lillestrøm, ut på anbud neste år.

Nå har samferdselsminister Jon Georg Dale bestemt seg for ikke å vente. Han sier at han ønsker å holde tempoet oppe, samtidig som vinnerne av det som formelt heter jernbanepakke 4 ikke skal overta linjene før i desember 2022.

Det er tidspunktet da Follobanen etter planen skal åpnes.

Lover et togtilbud som er «minst like bra som i dag»

Slik begrunner Dale dagens beslutning i en pressemelding:

– Erfaringene fra de to første konkurransene om trafikken på Sørlandsbanen og på strekningene i nord, er gode. Togtilbudet blir minst like bra som i dag, samtidig som staten skal bruke vesentlig mindre skattepenger på å kjøpe togtilbud enn før. Det er derfor all grunn til å holde god fremdrift i konkurransene.

Det er Jernbanedirektoratet som tirsdag formelt har orientert Samferdselsdepartementet om at de har offentliggjort trafikkpakke 4 for konkurranse.

Den omfatter:

L1 (Spikkestad – Lillestrøm)

L 2 (Stabekk – Ski)

L21 (Stabekk – Moss)

L22 (Skøyen – Mysen)

R20 (Oslo S-Halden)

L3 (Oslo S – Jaren)

R30 (Oslo S – Gjøvik)

Pakke 5, den andre pakken for Østlandet og den siste for landet sett under ett, skal ha trafikkstart i desember 2024, når Drammen stasjon etter planen skal gjenåpnes etter ombygging. Den er foreløpig ikke lagt ut på anbud.

Denne pakken omfatter: