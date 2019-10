Tirsdag skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fortelle hvordan Norges forsvar bør se ut i fremtiden. I det som blir et historisk fagmilitært råd (FMR), anbefaler han et større forsvar, og fortelle hva han vil bruke pengene på om Norge oppfyller NATOs mål om 2 prosent av BNP til Forsvaret.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ga selv forklaringen på trendskiftet da han bestilte rapporten i vår. Han konstaterte at en kompleks og ustabil verden vekker bekymring og stiller økte krav til et forsvar som er blitt altfor lite.

To av offiserene som er lettet over trendskiftet, er viseadmiral Elisabeth Natvig (58) og generalmajor Eirik Kristoffersen (50).

Natvig har i flere år ledet arbeidet nettopp med FMR og langtidsplaner i Forsvarsdepartementet. I slutten av august tok hun over som sjef for Forsvarsstaben, som forsvarssjefens nærmeste medarbeider og dermed som Forsvarets nummer 2. Privat er hun samboer med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

Kristoffersen er landets høyest dekorerte soldat etter 2. verdenskrig, har bakgrunn som spesialsoldat og skiftet også jobb i august, fra sjef for Heimevernet til sjef for Hæren.

Aftenposten har intervjuet de to, som får hovedroller når Forsvaret nå skal vokse, hver for seg.

– Noen må gjøre jobben med å sikre befolkningen

Begge konstaterer at et norsk forsvar som de siste årene har satset mye på at færre skulle gjøre mer, er blitt for tynne på personellsiden.

– Jeg har veldig tro på det å ha folk på bakken, volum i antall soldater. Noen må faktisk gjøre jobben for å sikre befolkningen. Jeg håper at jeg i min tid som sjef kan realisere en hær med et regiment i Finnmark og en brigade både i nord og sør. Og som kan forsvare Norge hjemme samtidig som den bidrar i FN- og NATO-oppdrag i utlandet, sier Eirik Johan Kristoffersen.

I dag teller Hæren rundt 12.000, inkludert vernepliktige og reserver. Kristoffersen ser for seg en økning på 3–4000.

Fakta: Dette er Elisabeth Natvig (59) Norges første kvinnelige trestjerners admiral. Har militær utdannelse fra det sjømilitære korps i Horten og tjenestegjorde i flere omganger i Harstad og Bergen. Har stabs- og lederutdannelse fra Forsvarets stabsskole, Forsvarets høgskoles sjefskurs og ingeniørutdannelse innenfor elektronikk. Har jobbet ved Forsvarets overkommando, vært sjef på Jørstadmoen og i Forsvarets logistikkorganisasjon før hun ble sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Har seilt i marinen der hun blant annet delte rom med kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen, sjef for Forsvarets høgskole og snart leder for den norske militærmisjonen i NATO. Natvig er født i Oslo. Hun har en voksen datter og to hunder. Bruker mye av fritiden på turer med hundene. Har en gård i Skjeberg, en hytte på fjellet og en leilighet i Oslo sammen med samboer Sverre Diesen.

Fakta: Dette er Eirik Johan Kristoffersen (50) Begynte i Forsvaret i 1988 som soldat og senere sersjant i ingeniørbataljonen. Ble senere sjef i Fjernoppklaringseskadronen i Oppklaringsbataljonen, det som i dag heter Etterretningsbataljonen. Gikk fra å være sjef her til å bli patruljemann i spesialstyrkene. Rykket opp til sjef for Forsvarets spesialkommando og senere nestkommanderende for Forsvarets spesialstyrker. Har hatt dykking, det som kalles angrepssvømming og sprengning som spesiale. Har en lang rekke opphold bak seg som soldat og offiser i spesialstyrkene i Afghanistan. Er dekorert flere ganger for sin innsats her, også med Krigskorset med sverd. Har også vært sjef for plan og øving ved Forsvarets operative hovedkvarter og sjef for Heimevernet. Kristoffersen er født i Bjerkvik i Nordland fylke. Er skilt, er i dag samboer med Linn Therece Johansen og har fire barn fra tidligere ekteskap. Bruker mye av fritiden på fjellturer, jakt, og på trening. Skriver på bok om ledelse.

Om det blir slik, er det altså Elisabeth Natvig, hennes stab og forsvarssjefen som avgjør.

– Hvor mener du at skoen trykker mest?

– Jeg skal være forsiktig, men jeg vil nok si at Luftforsvaret akkurat nå har de største problemene. De innfører mange nye typer fly og materiell på en gang, samtidig som de skal operere de gamle systemene. De er kommet i en veldig skvis, sier Natvig.

Blir Norge farligere ved å ruste opp?

Norge bygger altså opp Forsvaret. Men er det riktig vei å gå?

Oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, stiller flere spørsmål ved dette i en ny bok. Heier er tildelt Ossietzkyprisen for sin rolle som motstemme i Forsvaret.

I Et farligere Norge? hevder han at opprustning ikke automatisk gir mer sikkerhet. Han heller til at vi faktisk har et farligere Norge, ikke primært fordi Russland driver krigsforberedelser langs norskegrensen, men fordi Norge ser ut til å være fanget i en spiral av gjensidig opprustning og beredskapsheving mellom USA i vest og Russland i øst.

– Har han rett i dette?

– Jeg mener at vi skal ha et bevisst forhold til dette og til hva vi faktisk gjør, sier Natvig.

– Russland er i ferd med å bygge opp sitt forsvar slik de har planlagt gjennom mange år. De har i en periode vist vilje til å bruke mer penger på Forsvaret, noe hverken vi eller mange andre europeiske nasjoner har. Dermed er det oppstått et gap. Jeg mener vi ikke har gjort noe som i dagens situasjon burde provosere Russland, men de følger selvsagt med på hva vi og andre nasjoner gjør, sier hun.

– Heier har et poeng med at gjensidig opprustning i seg selv øker sannsynligheten for at noe skal skje noe, eventuelt ved en misforståelse. Historien viser at et våpenkappløp kan medføre en utilsiktet krig, sier Eirik Johan Kristoffersen.

Tror ikke Russland er veldig bekymret

– Men samtidig må Norge ha et moderne forsvar. Som virker avskrekkende, og som er bygget for å forhindre krig. Så jeg kjøper ikke hele argumentasjonen. Det må være en balanse mellom avskrekking, modernisering og vår deltagelse i NATO-alliansen på den ene siden, og diplomati og samarbeid med den store naboen i øst på den andre, sier Kristoffersen.

– Skal vi vente å få alliert hjelp, må vi ha et forsvar som er robust. Og det er vesentlig for å berolige Russland at det er norske styrker, norske fly, norske skip og norske militære som vokter grensen i nord, ikke NATO, sier han.

– Men provoserer vi ikke Russland ved å ha utenlandske soldater boende på baser i Norge, og ved å lage nye forsvarsavtaler med nordiske og andre land?

– Jeg vil ikke tro at de er veldig bekymret. Vi snakker om relativt små styrker som trener og øver i Norge. Vi er fremdeles langt under et nivå hvor vi provoserer med denne type samarbeid, sier Natvig.

Fakta: Endret styrkeforhold departementet-forsvarssjefens stab I 1970 flyttet Forsvarets overkommando og Forsvarsdepartementet sammen på Huseby ved Røa i Oslo. I 2006 flyttet Forsvarsstaben og departementet sammen på Akershus. Senere har forsvarssjefens nærmeste offiserer flyttet ut av Oslo. Hans stab ble svekket, mens departementets avdelinger vokste. Da det som fikk navnet Integrert strategisk ledelse (ISL) ble opprettet besto Forsvarsstaben av rundt 100 personer, mens det var rundt 200 militært ansatte i departementet. I dag teller Forsvarsstaben rundt 190, mens militært ansatte i departementet teller rundt 60. Departementet har likevel langt flere ansatte totalt enn Forsvarsstaben.

Vil bryte med lønnstradisjonen

Elisabeth Natvig beskrives av forsvarssjefen som en offiser med spesielt god evne til å håndtere krevende situasjoner, som uredd og direkte. Hun vil bryte Forsvarets tradisjon med å lønne ansatte kun etter militær grad.

– Ja, jeg er ganske så direkte. Jeg jobber med det. Men jeg mener at vi for eksempel bruker for mye tid i Forsvaret på omkamper. Vi er faktisk politisk styrt, noe vi er glade for at vi er. Og jeg får ikke vondt i magen av tanken på at noen med teknisk kompetanse som vi er helt avhengig for å holde kampflyet F-35 i luften skal tjene mer enn meg, sier hun.

Eirik Kristoffersen har gjort lynkarriere, er den i dagens ledelse av Forsvaret som gjennom tiår har møtt krigens grusomme ansikt, mest i Afghanistan. Han beskrives som lavmælt, vennlig og knivskarp. Som en klar kandidat som fremtidig forsvarssjef, noe Natvigs alder gjør henne uaktuell som.

– Jeg kommer ikke til å si nei til en videre karriere, sier Kristoffersen.

