Aftenposten avslørte mandag at Politidirektoratets prestisjeprosjekt har gått på flere bananskall de siste årene.

Lene Vågslid (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget, frykter at forsinkelsene hos Politidirektoratet (POD) og departementet skyldes manglende politisk styring og kontroll og sier det er kritikkverdig.

Fakta: Prüm-avtalen Prüm-avtalen, også omtalt som Schengen III, ble undertegnet i den tyske byen Prüm i 2005 av de syv EU-landene Tyskland, Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Spania og Østerrike. Norge og Island undertegnet avtalen i 2009, og syv år senere ble avtalen godkjent av Stortinget. Med et tastetrykk skulle norsk politi kunne sjekke om lag 20 millioner DNA-profiler og fingeravtrykk i alle EU-land. Samtidig skulle EU-land få søke i de over 100.000 DNA-profilene og 400.000 fingeravtrykkene i registrene til norsk politi. Straffedømte personer fra andre Prüm-land skulle overføres fra landet de er dømt i til hjemlandet for å sone der. Datasystemet skal brukes av rundt 200 personer i norsk politi: Kripos’ internasjonale seksjon, to ansatte ved hvert distrikt og sambandsmennene ved utenriksstasjonene. I tillegg skal en egen avtale med USA (PCSC-avtalen) sikre tilsvarende utveksling med FBIs base på 70 millioner fingeravtrykk.

Interne politidokumenter avslører at:

Prosjektet er «kritisk forsinket».

Politidirektoratet mener Palantir, som leverer datasystemet som skal brukes til å analysere store mengder data, har kommet med bortforklaringer og legger skylden på andre.

Dataselskapet anklages også for å avvike fra kontrakten som ble inngått i 2014 med Politidirektoratet (POD), viser interne dokumenter Aftenposten har fått tilgang til.

Budsjettet har allerede sprukket med et millionbeløp.

– Det er et politisk ansvar å få Prüm-samarbeidet operativt. Det er kritikkverdig at det har tatt så lang tid. Det kan se ut som at arbeidet er blitt rammet av manglende politisk styring og kontroll, som vi har sett i flere saker, sier Vågslid til Aftenposten.

Krever svar fra justisministeren

Vågslid er enig i at det er uheldig at man ikke har fått Prüm-samarbeidet opp å gå, men forventer at justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) svarer på hvorfor departementet ikke har hatt bedre kontroll på et så viktig prosjekt.

– Dette samarbeidet vil sikre folks rettssikkerhet, og det vil bety enormt mye for et bedre og effektivt politisamarbeid. Derfor kommer jeg til å sende et skriftlig spørsmål til statsråden.

Vågslid vil ha svar på hvorfor arbeidet med Prüm har tatt så lang tid og hva han vil gjøre for å få samarbeidet operativt og ut i virke.

– Hva forventer du fra statsråden?

– Jeg forventer at han tar politisk ansvar og ikke skylder på andre. Jeg vil sitere tidligere statsråd Anders Anundsen (Frp). Da han ledet kontroll- og konstitusjonskomiteen, var han klar på at det er justisministeren som har det overordnede ansvar for IKT, svarer Vågslid.

Bernt Sønvisen, Flickr / CC BY-ND 2.0

Statssekretær: «Selvsagt uheldig»

Det internasjonale politisamarbeidet er blitt omtalt som svært viktig for å knekke organisert kriminalitet og for å ta flere utenlandske statsborgere som begår straffbare handlinger i Norge.

Et samarbeid det har vært bred enighet om blant de politiske partiene i Norge.

– Prüm må sees som en liten revolusjon når det gjelder politiarbeid. Norge ville blitt en frihavn kriminelle på kontinentet kunne rømme til uten å bli avslørt om vi ikke hadde blitt med i dette samarbeidet, sa daværende justisminister Knut Storberget (Ap) i 2008.

Mikael Andersson, Scanpix Sweden

– Det er faktisk en ganske stor dag i dag for kampen mot organisert og alvorlig kriminalitet og terror, sa daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) da Stortinget godkjente politisamarbeidet 12. mai 2016.

11 år etter at avtalen ble undertegnet av Stoltenberg-regjeringen, er fortsatt Prüm-samarbeidet ikke i nærheten av å bli tatt i bruk av norsk politi.

«Det er selvsagt uheldig.»

Slik beskriver statssekretær i Justis- og innvandringsdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H), forsinkelsene som har gjort at Norge ikke er blitt en del av Prüm-samarbeidet, som gjør det mulig å dele informasjon fra registre for DNA, fingeravtrykk og kjøretøyinformasjon med EU-landene.

Olav Heggø

Lovarbeidet tok lengre tid enn forventet

«Men det hører også med at forutsetningene har endret seg etter at Prüm-avtalen ble undertegnet», skriver statssekretær Sættem i en e-post til Aftenposten.

Sættem viser til at Norge inngikk en samarbeidsavtale med USA, der man kan søke i hverandres DNA- og fingeravtrykksregistre (PCSC-avtalen).

«Siden dette var svært likt Prüm-avtalen og ville kreve de samme systemene, ønsket vi å forhandle med USA før man gikk videre med nasjonalt lovarbeid for Prüm.»

Arbeidet med å få lovarbeidet har derimot tatt lengre tid enn forventet, erkjenner statssekretæren.

Aftenposten har forsøkt å stille en rekke spørsmål til tidligere justisminister Knut Storberget vedrørende Prüm-samarbeidet. Han har ikke ønsket å svare på Aftenpostens spørsmål, men viser til departementet.