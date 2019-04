Folkehelseinstituttet opplyser at det 26. april ble påvist et tilfelle av meslinger i Oslo. Personen ble smittet i Europa. Den smittede var vaksinert, men ble likevel syk.

Var vaksinert

Vaksinen mot meslinger er egentlig regnet som veldig effektiv.

– Svært sjelden kan likevel vaksinerte personer bli smittet. Det er tilfellet i denne saken, men da vil som regel sykdommen være mildere, og smittsomheten mindre, sier Trude Arnesen overlege ved Folkehelseinstituttet, i en pressemelding.

Etter første dose regner man at 95 % er fullt beskyttet. Etter den andre dosen er 99 prosent fullt beskyttet.

— Så den smittede tilhører den ene prosenten som ikke får full beskyttelse av vaksinen?

– Ja. Dette dreier seg bare om ca. én prosent, sier Arnesen til Aftenposten.

De få som ikke oppnår full beskyttelse, vil som regel aldri merke det i Norge, fordi det er så stor vaksinasjonsdekning i befolkningen. I Europa, der det er pågående utbrudd i flere land, er imidlertid risikoen større. Er man blant de vaksinerte som får meslinger, er man likevel noe beskyttet:

– For disse vil forløpet være mindre alvorlig. Man blir også mindre smittsom for andre, sier Arnesen.

Norwegian advarer passasjerer

Flere mennesker kan ha vært utsatt for smitte på en flyreise. Folkehelseinstituttet melder at dette spesielt gjelder passasjerene som reiste med Norwegians rute DY1787 fra Lisboa til Oslo 24. april med avgang kl 18.15.

De aktuelle passasjerene har fått tilsendt denne mailen:

Skjermdump fra mail

«En av medpassasjerene på denne turen hadde smitteførende meslinger. Meslinger smitter lett, og vi har derfor valgt å informere alle medpassasjerer», heter det i e-posten.

Lørdag 27. april tilbyr Oslo legevakt MMR-vaksine til passasjerer som eventuelt har vært uten smittebeskyttelse på flygningen.

Usikker på om du er vaksinert? Sjekk her.

– De fleste i Norge er beskyttet mot meslinger, fordi de har gjennomgått sykdommen eller fordi de er vaksinert. Vaksine mot meslinger ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1969. Personer født før 1960 antas å ha gjennomgått meslinger og er beskyttet. Personer som er født etter 1970 og som har fått vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet er også beskyttet, opplyser Arnesen.

Små barn som ennå ikke har tatt MMR-vaksinasjonen er utsatt for smitte i europeiske land med utbrudd. For disse kan det være aktuelt å fremskynde vaksinasjon før feriereiser. Det tidligste tidspunktet man kan få vaksinen er ved 9 måneders alder.

For de fleste er det ikke farlig å få meslinger, men sykdommen er svært smittsom og noen få får varige mén. Symptomer på sykdom oppstår som regel 10 til 14 dager etter smitte.

Fakta: Dette er symptomene på meslinger Typiske symptomer på meslinger er først feber og forkjølelsesliknende plager som varer i 3-4 dager. Man kan også få noen hvite flekker i munnen.

Etter de første dagene blir man gjerne litt bedre, før man på ny får feber og det typiske utslettet viser seg.

Det begynner vanligvis bak ørene og sprer seg raskt til hele kroppen. Kilde: fhi.no

Personer med typiske symptomer på meslinger bes kontakte lege/fastlege/legevakt telefonisk før de møter opp for å unngå eventuell videre smitte.

Meslingutbrudd i Europa

Norge har ikke lenger noen pågående smitte av meslinger på grunn av den høye vaksinasjonsgraden i befolkningen. I enkelte land i Europa er det imidlertid langt færre vaksinerte. Folkehelseinstituttet mener derfor man bør vurdere å fremskynde MMR-vaksinen for små barn dersom man skal ut og reise.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) melder at Frankrike, Polen, Italia, Tsjekkia og Belgia har flest registrerte meslingtilfeller pr. februar 2019.