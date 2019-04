Den norske turistforeningen (DNT) melder at påsken har fått en knallstart. De 31 betjente hyttene som har åpent i påsken har til og med onsdag hatt 7.515 overnattende gjester.

– Pr. onsdag i påskeuken ligger vi på samme besøkstall som i fjor, selv om påsken i år kommer tre uker senere. Forholdene for skiturer er fortsatt strålende, og hyttene i påskefjellet har plassgaranti. Her blir ingen avvist, lover kommunikasjonsrådgiver Monica Hägglund Langen i DNT.

Så langt i påsken er det Finsehytta som har hatt klart mest besøk, med hele 886 gjester hittil, etterfulgt av Haukeliseter med 726 overnattinger.

– Fra hytte til hytte

– Vi ser også at det er mange som bruker påskedagene på å gå fra hytte til hytte på Hardangervidda. Selv om det er mange som allerede er på fjellet, har DNT-hyttene plass til flere gjester denne påsken, sier Langen.

Hvis du ønsker deg en tur til et litt mer rolig fjellområde, har DNT god plass på hyttene i Breheimen, Femundsmarka, Langsua, Rondane og Trollheimen. Også på Gjendesheim, flaggskipet blant turistforeningens hytter i Jotunheimen, er det ledige senger.

Marius Dalseg Sætre / DNT

Årets vinter har vært den verste på mange år når det gjelder snøskred. 11 personer har omkommet, flere enn de tre siste vintrene tilsammen. I påsken er det mest i nord at forholdene er krevende. Sjekk snøskredfaren på nettsidene varsom.no.

– Varmere vær vil påvirke snøen over hele landet. I Nord-Norge vil dette føre til at sjansen for store skred øker, sier vaktleder Heidi Bache Stranden ved Snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energivesen (NVE) til NTB.

I Nord-Norge er utfordringen et vedvarende svakt lag som ligger dypt i snødekket og derfor ikke gir fra seg faretegn som drønn eller oppsprekking.

– Når det nå blir varmere og etter hvert litt våtere, vil siget i snøen øke. Da kan man regne med at det plutselig kan gå noen store eller svært store naturlig utløste skred som løsner nede i det svake laget, opplyser NVE, som fremholder at det er svært vanskelig å vite når og hvor slike skred løsner.

– Hold avstand

– Hold derfor god avstand til bratte fjellsider. Hvis det først løsner et skred på det svake laget, kan skredet bli svært stort, lyser advarselen fra Bache Stranden.

I tillegg vil det være økt fare for våte løssnøskred og mindre flakskred, samt at skavler brekker. Også på Svalbard er snøskredfaren betydelig.

I Sør-Norge har snødekket vært utsatt for mer varme og tåler derfor mer.

– Unntaket er Jotunheimen. Her må man også være forsiktig med å bevege seg inn i bratt terreng på varme dager, sier Bache Stranden.

Mandag delte DNT og Røde Kors ut postkort med fjellvettreglene til folk som reiste mot påskefjellet fra Oslo S.

En undersøkelse som Røde Kors gjennomførte nylig, viser at bare én av tre kjenner seg sikre på hvordan de skal vurdere skredterreng.

– Her er det behov for en liten oppfriskning av gode, gamle kunnskaper, slik at vi vet hvor vi er når vi er på tur, og at vi kan ta trygge valg, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors til NTB.

– Kom deg ut

Likevel ser han ingen grunn til at folk skal holde seg hjemme i påsken i stedet for å dra til fjells.

– Det er en av de gode tradisjonene som vi skal ta vare på i dette landet, nettopp å være og å kjenne naturen, sier Apeland.

Det støtter generalsekretær Solvang i DNT.

– Folk må komme seg ut og bruke naturen. Den er jo noe av det viktigste og fineste vi har. Men du må ta med deg den kunnskapen du trenger. Det beste med å være på tur, er å komme trygt hjem, sier han.