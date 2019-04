Hund angrep barn og politi i Larvik – eier pågrepet

Like før klokka 18 fikk politiet melding om at en større løs hund hadde bitt et åtte år gammelt barn i Larvik. Parallelt fikk politiet melding om at en annen person også var bitt av hunden.

Da politiet kom til stedet ble også de angrepet av hunden, som forsvant ned mot Lågen ved Elveveien i Larvik, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Da politiet skulle få tak i hunden, måtte de være kreative.

– Blant annet ble det brukt pølsebiter, forteller Eikedalen.

– Vi har kontroll på hunden, og vi tar vare på den inntil videre og tar stilling til hva som skal skje med den, fortsetter operasjonslederen.

Totalt ble ett barn, to voksne og politiet angrepet av hunden.

Eieren av hunden, som også forsøkte å skade politiet på flere måter, er pågrepet av politiet.

– Vi har ikke helt kontroll på skadeomfang, men politiet er uskadd.