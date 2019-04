160 boliger evakuert: Blåser i en retning som truer sentrumsområdene

Politiet sier at de ikke kan utelukke at alle innbyggerne i Hauge i Dalane må evakueres. Situasjonen er totalt ute av kontroll. Vindretningen blir avgjørende.

Ifølge NRK er kommunen tirsdag kveld i ferd med å sende ut varsel på SMS. Det går ut til rundt 360 innbyggere. Kommunen har ringt 62 personer for å forsikre seg om at de får beskjeden.

Kommunen har satt krisestab på rådhuset. Ved 21-tiden kunne Sørvest politidistrikt melde at cirka 30 boliger på Nedre Lauvås var evakuert, og at Årstad, Haneberg og Åmot står for tur.

Over 150 personer fra brannvesenet, politiet, sivilforsvaret og Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) deltar i slokkingsarbeidet – i tillegg til tre helikoptre, opplyser operasjonsleder Helene Strand, som betegner situasjonen som uoversiktlig.

– Det er foreløpig ikke meldt om skadde personer, men i tillegg til brannen er det mye røyk i området, sier operasjonslederen. Astmatikere er bedt om å holde seg innendørs med vinduene lukket, sier Strand.

Schrøder, Tor Erik / NTB Scanpix

Den største brannen er på 4,5 kvadratkilometer, og den kraftige vinden sender brannen i en retning som truer sentrumsområdene. Beboere fra 160 boliger var evakuert tirsdag kveld.

– Brannen sprer seg fort, den er ikke under kontroll i det hele tatt. Det er et tredelt arbeid som foregår: politiet evakuerer, brannvesenet jobber med slukkingen og kommunen tar hånd om innbyggerne. I Sokndalshallen får de mulighet for mat, drikke og overnatting, sier ordfører i Sokndal kommune Trond Arne Pedersen i en pressekonferanse.

Nå planlegger de neste fase. Det skal skje et mannskapsbytte, slik at de som har holdt på frem til tirsdag kveld får hvile. Ordføreren uttalte at brannen er såpass omfattende at det sannsynligvis vil brenne godt i morgen også.

– Man blir redd

Ekteparet Gunn Therese Birkeland og Arnt Ove Børildsen pakket bunaden og bilder av sine barn da skogbrannen i Sokndal brøt ut. Man blir redd, sier kona.

– Jeg kjente røyken i halv to-tida. Og man blir jo urolig og redd når man har opplevd brann tidligere. Jeg har kikket på nettet og fulgt med i mediene i hele ettermiddag. Man klarer ikke å slappe av når noe slikt skjer, sier Birkeland.

Vinden ble tirsdag målt til drøyt 10 meter per sekund, og det blåser mot sentrum. Situasjonen endrer seg fra minutt til minutt.

– I løpet av morgenen regner vi med at brannen er tett på bebyggelsen, sier ordfører Pedersen.

Sokndal skole holdes stengt onsdag som følge av skogbrannen i Sokndal, opplyser kommunen.

Arnt Olav Klippenberg

Avsluttet for kvelden

Det brenner tirsdag kveld også ved Lille Kvelland i Lyngdal i Vest-Agder. To helikoptre, 43 brannfolk og 14 fra Sivilforsvaret deltok i arbeidet, som ved 21.30-tiden ble avsluttet for kvelden på grunn av mørket.

Ifølge brannvesenet blåser det kraftig på stedet, og brannen sprer seg i toppen av furutrærne. Det er ikke kontroll, opplyser 110-sentralen.

Anders Minge

Huseiere i området hvor det brenner, bes sjekke terrenget rundt husene i løpet av natten.

Én hytte i Sokndal er trolig allerede brent ned, meldte brannvesenet ved 19.40-tida tirsdag. Hytta befant seg ved Årstatjørn ikke langt fra Hauge i Dalane.

– Problemet er at det er mye røyk og ikke hensiktsmessig å være i boligene, sier John Helle, vaktleder ved brannvesenet i Sør-Rogaland til Stavanger Aftenblad.

Arnt Olav Klippenberg

Se videointervju med Hegdal her:

Ber bøndene om hjelp

Tettstedet Hauge i Dalane er innhyllet i røyk tirsdag kveld, grunnet brannet både øst og vest for bygda. I Heggdalsheia blusset det tirsdag opp en brann med åpen ild bare et par hundre meter fra boligbebyggelse. Også denne brannen er ute av kontroll.

– Her brant det også mandag for en uke siden, og folk som bor i området tror det er den gamle brannen som har blusset opp igjen. Beboerne er redde, noen har hatt problemet med å sove den siste uken, fortalte Aftenbladets journalist Arnt Olav Klippenberg fra stedet tirsdag ettremiddag.

Bøndene her har nå blitt bedt om å stille med vannvogner.

Arnt Olav Klippenberg

Anders Minge

Anders Minge

To kvinner berget

To personer, kvinner på 45 og 53 år, var tirsdag sperret inne av en brann på Hellershei. De meldte selv fra om at de var omringet av flammer. De ble hentet ut med helikopter. Begge er uskadd.

– Jeg fikk nettopp beskjed om at de er dimittert av helse. De er dermed uskadd, sa redningsleder Andreas Bull ved Sola hovedredningssentral til Aftenbladet 15.15 tirsdag.

De ble hentet ut av Luftambulansen fra Stavanger, og satt av på riksveien like ved og deretter sjekket av ambulanse på stedet.

Anders Minge

Arnt Olav Klippenberg

I forbindelse med brannen er fylkesvei 44 stengt fra Åna-Sira til Åmot bro, fordi det brenner på begge sider av veien og er mye røyk i området. Brannen sprer seg vestover i retning Årstad, melder NTB.

Også i Vest-Agder

Det brøt også ut en skogbrann ved Åse i Kvinesdal i Vest-Agder. Et brannhelikopter stasjonert på Torp er sendt til stedet, i tillegg til mannskaper fra Hægebostad, Eiken og Farsund. Sivilforsvaret er også varslet.

Ifølge NRK var det en stund fare for at brannen skulle ta hytter og hus, men rett før klokka 18 ble det meldt at brannen er under kontroll.

Det brenner også ved Utland i Lyngdal, samt ved Kvinesheitunnelen i Hægebostad.

– Det blåser kraftig i området, så Agder 110 ber innstendig om at IKKE folk tenner opp bål i skog og utmark, opplyser brannvesenet.

Arnt Olav Klippenberg

Arnt Olav Klippenberg