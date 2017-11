Siv Jensen nekter å uttrykke «tillit» til Meyer

Bråket og konflikten rundt omorganiseringen er dermed ikke over, og kan dermed ende med at Meyer får sparken.

Det var Sps Sigbjørn Gjelsvik som i Stortingets spørretime onsdag formiddag spurte om finansministeren har tillit Meyer.

– Jeg er enig at det er konflikt, og at det må bringes til opphør så snart som mulig. Jeg går inn i dette så grundg som jeg kan, svarer Jensen, og unnlot å kommentere om hun har tillit til Meyer.

– Det er uheldig om ikke tillitskrisen byrået løses snarest mulig. Hvor lenge skal statsråden ha teselskap med SSB-sjefen, spurte Gjelsvik, og viste til at viktige samfunnsaktører frykter for SSBs rolle fremover.

– Omorganiseringen har skapt uro i og utenfor SSB. Å forsikre meg om at SSB er i stand til å ivareta samfunnsoppdraget er svært viktig for meg. Vi har i dag igjen diskutert situasjonen. Jeg skal bruke litt tid til å sette meg inn i situasjonen før neste møte fredag, svarer Jensen.

Hun tar avstand fra at diskusjonen stemples som «teselskap», og understreket at hun er svært opptatt av å bevare SSB samfunnsrolle og uavhengighet. Dermed er det duket for nok et oppvaskmøte mellom Jensen og Meyer om den betente striden som berører en rekke faglige og politiske spørsmål.

«Jeg har hatt et godt møte med finansminister Siv Jensen i dag. Vi har diskutert tiltak for å skape ro rundt omorganisasjonsprosessen i SSB», skriver SSB-sjef Christine Meyer i en pressemelding.

«Situasjonen er fortsatt komplisert og vi trenger noe mer tid. Jeg ser frem til å diskutere dette videre i et nytt møte med finansministeren på fredag», heter det videre. Meyer vil ikke svare på spørsmål fra mediene.

I Stortingets vandrehall etterpå fikk hun gjentatte spørsmål om hun har tillit til Meyer, men nektet å svare verken ja eller nei, før hun avbrøt seansen og forlot Stortinget.

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan svare nærmere å dette nå. Det må vente til vi er ferdig med prosessen. Jeg håper å bli ferdig med diskusjonen snarest mulig, sier hun.

– I stedet for å avklare situasjonen og peke ut en retning, sparker bare Siv Jensen SSB inn i en enda dypere krise, sier Gjelsvik.

Forsvant ut bakveien

Klokken 08.15 i dag kom Meyer til sitt møte nummer to med finansministeren for å diskutere omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB). Meyer forlot møtet i 10-tiden via en annen utgang for å unngå å snakke med pressen.

– Vi har mange utganger, opplyste kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet, Eva Karin Dahle Rabben, til Aftenposten.

Finansminister Siv Jensen uttaler seg til pressen i Stortingets vandrehall etter spørretimen rundt klokken 12.30.

Ville ikke gi kommentar

Meyer dukket opp i god tid til møtet. Allerede noen minutter før klokken 08.00 kom hun til Finansdepartementet, hvor hun ble møtt av et samlet pressekorps. Men SSB-sjefen ville ikke gi noen kommentar til de ventende journalistene idet hun hastet inn dørene.

Christine Meyer vil omorganisere byrået for å satse mer på internasjonale publiseringer, noe som vil omfatte å flytte ansatte mellom Oslo og Kongsvinger. Det har ført til mye bråk.

I dag kom hun til finansministeren for å gi sitt forslag til en løsning på striden som har oppstått. Hun har tidligere sagt at hun ikke har vurdert sin egen stilling.

Fakta: Christine Benedichte Meyer * Økonom og politiker (H), fra 2015 administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå. * Født 22. januar 1964 i Bergen. * Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), doktorgrad i økonom fra 1996. Fra 1997 var hun førsteamanuensis ved NHH og deretter professor samme sted 2007–2011. * Direktør i Konkurransetilsynet i perioden 2011–2015. * Statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2001–2003. Finansbyråd i Bergen 2007–2009, og byråd for helse og inkludering samme sted 2009–2011. * Gift 2006 med tidligere statsråd og professor ved NHH, Victor Norman. Norman var hennes sjef da han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. * Under hennes ledelse er SSB i ferd med å gjennomføre en større omorganisering. 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver. En av dem er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy, kjent for sin innvandringsrapport. (Kilde: Store norske leksikon, NTB)

Krever at Jensen rydder opp

Liv Signe Navarsete (Sp) og Sveinung Rotevatn (V) møttes i dag tidlig til debatt i Politisk kvarter i NRK. Der rettet Navarsete kritikk mot Siv Jensen, og krever nå at hun rydder opp.

– Det har foregått en offentlig skittentøyvask i flere uker nå. Det må finansministeren rydde opp i, slik at vi kan ha tillit til SSB, sa Navarsete.

Forsker Roger Hammersland sier til VG at ansatte allerede har begynt å forlate arbeidsplassen.

– Mye vil i fortsettelsen avhenge av hva som blir utfallet av møtet i dag. Om møtet blir negativt, er det klart at mange vil søke seg vekk, sier han.

Fagforeningene i SSB advarte direktør Christine Meyer mot endringsplanene i september.

Det var 19. september de ansattes fagforeninger NTL, Akademikerne, UNIO og Parat møtte ledelsen i SSB for å drøfte de kontroversielle forslagene om omorganisering av byrået.

Møtet endte med en sjelden skarp protokolltilførsel fra de ansatte:

– Vi vil påpeke at SSB ved å gjennomføre så mange omfattende endringer samtidig, påtar seg en meget stor risiko med hensyn til leveringsevne, produktivitetstap, omdømmetap og arbeidsmiljø, heter det