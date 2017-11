Siv Jensen vil ha nytt møte med SSB-sjefen fredag

– Jeg har hatt et godt møte med finansminister Siv Jensen i dag. Vi har diskutert tiltak for å skape ro rundt omorganisasjonsprosessen i SSB, sier SSB-sjef Christine Meyer i en pressemelding.

Klokken 08.15 i dag kom Meyer til sitt møte nummer to med finansministeren for å diskutere omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå. Meyer forlot møtet via en annen utgang for å unngå å snakke med pressen.

– Situasjonen er fortsatt komplisert og vi trenger noe mer tid. Jeg ser frem til å diskutere dette videre i et nytt møte med finansministeren på fredag, sier Meyer, som ikke ville svare på spørsmål fra mediene.

Finansminister Siv Jensen uttaler seg til pressen i Stortingets vandrehall etter spørretimen rundt klokken 12.30.

Ville ikke gi kommentar

Meyer dukket opp i god tid til møtet. Allerede noen minutter før klokken 08.00 kom hun til Finansdepartementet, hvor hun ble møtt av et samlet pressekorps. Men SSB-sjefen ville ikke gi noen kommentar til de ventende journalistene idet hun hastet inn dørene.

Christine Meyer vil omorganisere byrået for å satse mer på internasjonale publiseringer, noe som vil omfatte å flytte ansatte mellom Oslo og Kongsvinger. Det har ført til mye bråk.

I dag kom hun til finansministeren for å gi sitt forslag til en løsning på striden som har oppstått. Hun har tidligere sagt at hun ikke har vurdert sin egen stilling.

Fakta: Christine Benedichte Meyer * Økonom og politiker (H), fra 2015 administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå. * Født 22. januar 1964 i Bergen. * Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), doktorgrad i økonom fra 1996. Fra 1997 var hun førsteamanuensis ved NHH og deretter professor samme sted 2007–2011. * Direktør i Konkurransetilsynet i perioden 2011–2015. * Statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2001–2003. Finansbyråd i Bergen 2007–2009, og byråd for helse og inkludering samme sted 2009–2011. * Gift 2006 med tidligere statsråd og professor ved NHH, Victor Norman. Norman var hennes sjef da han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. * Under hennes ledelse er SSB i ferd med å gjennomføre en større omorganisering. 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver. En av dem er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy, kjent for sin innvandringsrapport. (Kilde: Store norske leksikon, NTB)

Krever at Jensen rydder opp

Liv Signe Navarsete (Sp) og Sveinung Rotevatn (V) møttes i dag tidlig til debatt i Politisk kvarter i NRK. Der rettet Navarsete kritikk mot Siv Jensen, og krever nå at hun rydder opp.

– Det har foregått en offentlig skittentøyvask i flere uker nå. Det må finansministeren rydde opp i, slik at vi kan ha tillit til SSB, sa Navarsete.

Forsker Roger Hammersland sier til VG at ansatte allerede har begynt å forlate arbeidsplassen.

– Mye vil i fortsettelsen avhenge av hva som blir utfallet av møtet i dag. Om møtet blir negativt, er det klart at mange vil søke seg vekk, sier han.

Fagforeningene i SSB advarte direktør Christine Meyer mot endringsplanene i september.

Det var 19. september de ansattes fagforeninger NTL, Akademikerne, UNIO og Parat møtte ledelsen i SSB for å drøfte de kontroversielle forslagene om omorganisering av byrået.

Møtet endte med en sjelden skarp protokolltilførsel fra de ansatte:

– Vi vil påpeke at SSB ved å gjennomføre så mange omfattende endringer samtidig, påtar seg en meget stor risiko med hensyn til leveringsevne, produktivitetstap, omdømmetap og arbeidsmiljø, heter det