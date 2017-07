Piloten døde i luften før fly styrtet utenfor Halden - hadde drivstoff til å fly videre i tre og en halv time

Det var 67 år gamle Ola Seim fra Sandnes i Rogaland som var pilot på småflyet som styrtet ved Kjølen gård utenfor Halden 17. mai 2016 klokken 18.12.

Seim startet den skjebnesvangre turen fra Stavanger lufthavn Sola klokken 16.55 i et Piper Cherokee Arrow II. Målet var en flystripe i Torsnes utenfor Fredrikstad.

Ifølge rapporten fra Havarikommisjonen, var den siste kontakten mellom piloten og tårnet klokken 17.59, da han på flyradioen bekreftet at han hadde mottatt en beskjed fra flyvelederne om at han var klarert til å starte nedstigning fra 5000 fot.

Klokken 18.06 anropte flyvelederne piloten på nytt, men denne gangen fikk de ikke svar. Litt over ett minutt senere passerte småflyet Torsnes i 1100 fots høyde, ca. 335 meter.

Mistet bevisstheten brått

« ... som både radardata og vitneforklaringer viser, fortsatte flyet flyvningen i rett linje østover. Siden det ikke ble foretatt noen manøvrering da flyet passerte destinasjonen, antar SHT at fartøysjefen må ha vært livløs på dette tidspunktet», heter det i rapporten fra SHT (Statens havarikommisjon for transport).

SHT mener at piloten døde om bord i flyet mellom fire og ni minutter før styrten.

«Basert på obduksjonsrapporten og det faktum at fartøysjefen ikke sendte ut en melding om problemer over radioen, er det sannsynlig at fartøysjefen brått mistet bevisstheten og ble livløs», skriver Havarikommisjonen.

Hans O. Torgersen

Obduksjonsrapporten slår fast at Seim døde som følge av at en utposning på livpulsåren sprakk. Han mistet trolig bevisstheten svært raskt og det ble aldri fanget opp noen nødmelding fra ham.

Tilfeldigheter avgjorde

Småflyet styrtet i et landbruksområde nord for Halden sentrum. Første treffpunkt i terrenget var mindre enn 100 meter fra et bolighus.

«Tilfeldigheter avgjorde hvor flyet til slutt havarerte. Hadde siste justering av motorkraften vært lavere, ville flyet havarert tidligere og motsatt dersom motorkraften hadde vært høyere», skriver Havarikommisjonen.

Flyet kunne ha styrtet mye lenger øst:

«Det var nok drivstoff igjen til at flyet kunne ha fløyet i ytterligere tre og en halv time. Teoretisk sett kunne dermed flyet endt opp vesentlig lenger øst før havariet hadde inntruffet», heter det i rapporten.

Tre og en halv times lenger flyving kunne ført til at flyet hadde styrtet i eller på andre siden av Østersjøen.